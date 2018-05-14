Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Просто дичайший матч «Барсы». 9 голов и первое поражение


    3
    Голосов: 4
    14.05.2018 00:00
    Такое не забывается.

    «Барселона» – чемпион Испании. Это было ясно давно, но сезон здесь еще не закончен. «Леванте» борется в нижней части турнирной таблицы, поэтому мотивирован творить невероятное. Когда еще «Барселона» пропускала пять мячей? Когда проигрывала в четыре мяча и почти спасалась? В матче «Леванте» и «Барселоны» было забито девять голов. Хозяева выдали на один больше. Команда, которая уже стала чемпионом, проиграла аутсайдеру. Что это было?

    Вот пара фактов об игре «Леванте» и «Барселоны», которые возродят всю вашу любовь к чемпионату Испании:

    1) Эммануэль Боатенг – первый игрок за 13 лет, которому удалось забить «Барселоне» три мяча. До него подобное удавалось Диего Форлану в далеком 2005 году. Боатенгу еще только 21 год. Это его первый сезон в Испании, а до матча с «Барселоной» у него было всего три гола в сезоне.

    2) «Барселона» не проигрывала в Примере 400 дней. Последний раз она уступала «Малаге». В этом сезоне у команды 27 побед и 9 ничейных результатов. До окончания чемпионата остался еще один матч, но сезона без поражений у команды Вальверде уже не будет.

    Невероятная раскладка голов по минутам:

    И приколы:

    Эмоции, когда видел это:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Барселоны»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 мая 2018, 20:31

      барса все равно расслаблена уже.. а соперник оказался неожиданно прытким...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 14 мая 2018, 08:40

      Все случается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 мая 2018, 05:55

      Я тоже балдею

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 мая 2018, 05:54

      вот это заруба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 мая 2018, 04:23

      плечханов и бездарность, как торговый ценнтр -все в куче, но проще не становится.)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11