Просто дичайший матч «Барсы». 9 голов и первое поражение

Такое не забывается.

«Барселона» – чемпион Испании. Это было ясно давно, но сезон здесь еще не закончен. «Леванте» борется в нижней части турнирной таблицы, поэтому мотивирован творить невероятное. Когда еще «Барселона» пропускала пять мячей? Когда проигрывала в четыре мяча и почти спасалась? В матче «Леванте» и «Барселоны» было забито девять голов. Хозяева выдали на один больше. Команда, которая уже стала чемпионом, проиграла аутсайдеру. Что это было?

Вот пара фактов об игре «Леванте» и «Барселоны», которые возродят всю вашу любовь к чемпионату Испании:

1) Эммануэль Боатенг – первый игрок за 13 лет, которому удалось забить «Барселоне» три мяча. До него подобное удавалось Диего Форлану в далеком 2005 году. Боатенгу еще только 21 год. Это его первый сезон в Испании, а до матча с «Барселоной» у него было всего три гола в сезоне.

2) «Барселона» не проигрывала в Примере 400 дней. Последний раз она уступала «Малаге». В этом сезоне у команды 27 побед и 9 ничейных результатов. До окончания чемпионата остался еще один матч, но сезона без поражений у команды Вальверде уже не будет.

Невероятная раскладка голов по минутам:

twit text — LaLiga (@LaLiga) 13 мая 2018 г.

И приколы:

twit text — Shanu ♥ (@secureboy23) 13 мая 2018 г.

twit text — pels (@OgedengbePelumi) 13 мая 2018 г.

twit text —Marc Lynch(@BLMarcLynch) 13 мая 2018 г.

Эмоции, когда видел это: