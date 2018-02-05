Россиянин зажигает в «ПСЖ» и вызывается в сборную. Ему всего 14 лет

Болел за «Динамо», играл за «Спартак», а теперь всех сводит с ума в «ПСЖ».

Отец – известный футболист

Виталий Самойлов мало играл за киевское «Динамо», но больше известен по матчам за «Балтику» и «Сокол», а еще по тому, как в российской второй лиге выступал под чужой фамилией (там не разрешено играть легионерам, а Самойлов – украинец). Его сын Максим, родившийся в 2003 году, начинал заниматься футболом в Оболони, а потом вместе с матерью переехал в Москву, где занимался в школе «Спартака» на месте центрального нападающего и даже получал призы.

Болел парень за «Динамо»

«Помню, мы вместе смотрели полуфинал Кубка УЕФА «Шахтер» — «Динамо». Когда Илсиньо забил победный для Горняков мяч, Макс со злости сильно ударил по дивану. Честно говоря, в тот момент я переживал, что сломан не только диван, но и нога. Слава Богу, все осталось цело», – вспоминал его отец в интервью football.ua.

В «Спартаке» не задалось

В какой-то момент в «Спартаке» мальчику стало неинтересно. Об этом рассказала его мама Валерия в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Спрашивала: «Ну как тренировка?» Он хмуро отвечает: «Тренер дал мяч, сказал, иди играй». Стал пропадать интерес, чувствовалось отсутствие возможностей для развития. А Максим – он ведь всегда хотел чего-то серьезного добиться.

На каких соревнованиях Макс не выступал, о нем постоянно говорили: лучший, лучший, лучший. А от тренера слышим: «Да этот Самойлов играть не умеет». Не умеет – ну что ж, хорошо… Вы же знаете, как это бывает в России. Когда приходило много детей… чьих-то. Финансово состоятельных родителей».

Сработала заявка на сайте «ПСЖ»

Об этом маму попросил сам Максим. Она собрала его голы, заполнила анкету и переслала на сайт «ПСЖ». Сама не слишком верила, сын же был уверен, что попадет в команду – «Да я уже там», – говорил он ей. Через месяц пригласили на встречу. На просмотре все сложилось как нельзя лучше. Хотя было всего два места и более 30 претендентов.

«Максим не дал им ни единого повода для сомнений. Как мне сказали, не то чтобы уникальный, но редкий случай, когда с первого раза ребенку сказали: «Хотим его в команду. Все, берем!» Потом Макс заявил: «Ну что я тебе говорил!», – рассказывала мама.

Шесть голов в дебютном матче

Все были в шоке, но для Максима – ничего особенного. Он уже не раз так делал. Ту игру «ПСЖ» выиграл 11:6, а больше половины мячей забил парень из России. «Макс играл не так много, но результативность была высокая. А любопытные родители выстроились в очередь ко мне, чтобы сказать: «Велкам! Добро пожаловать!», – вспоминала Валерия.

«Барселона» – мечта

Максим хотел в «ПСЖ», поэтому и просил маму оставить заявку на сайте клуба. Его целью было попасть именно туда. Он даже понемногу стал учить французский. Но есть цель, а есть мечта, мечтой же является игра за «Барселону», куда напрямую из «Спартака» попасть практически невозможно. А из Парижа – вполне. Максиму очень нравится Андрес Иньеста: «Перед каждым матчем, когда ложусь спать, я ищу в YouTube Андреса Иньесту и смотрю видео. Слежу, как он отдает пасы, а потом стараюсь повторить во время матчей. Пытаюсь быть таким, как он, и всегда прогрессировать».

Тренер в «ПСЖ» называет Самойлова Златаном, парню это не особо нравится: «Он назвал потому, что я в одной игре гол через себя забил». Сравнения с Иньестой ему гораздо ближе. Кстати, сейчас Самойлов играет на позиции атакующего полузащитника. В семи последних матчах клуба он не уходил с поля без голов.

Сборная России

Максим получил вызов в юношескую сборную России для игроков 2003 года рождения на десятидневный сбор в турецкую Анталью. Это произошло не первый раз – в конце 2017-го Самойлов работал на сочинском сборе, который состоялся в середине декабря.

Сборная Украины?

Через несколько лет вопрос будет поставлен серьезно – Россия или Украина. «ФФУ должна этим заниматься, а я помогу, чем смогу. Время еще есть! А вообще украинской федерации нужно отслеживать информацию о своих потенциальных игроках. Никто не говорит, что игрок супер! Это нужно проверять, и это должна делать ФФУ, с выходом на игрока и т.д. Я очень хочу, чтобы в конечном результате сборной сына была Украина!!!» – написал в фейсбуке Виталий Самойлов.

У Максима российское гражданство, но выступать он может также и за украинскую сборную. В детстве он болел за «Динамо» Киев, как и его отец (бывший игрок этого клуба), первое футбольное образование также получал на украинских полях, отец – украинец. Для сборной России хорошо, что парня вызывают на сборы нашей национальной команды уже сейчас. По-видимому, без принятия серьезного решения в будущем не обойдется.

И очень хорошо, что сейчас этих проблем у Самойлова-младшего нет. Он закрепился в «ПСЖ» и движется к мечте – «Барселоне». С такими результатами, а главное, с пониманием того, как нужно учиться, его потенциал огромен. «Когда там следующий чемпионат мира, после 2018? 2022! Ну вот, я поеду туда».

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