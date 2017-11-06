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    Каким был футбол в России до 1917 года


    3.8
    Голосов: 5
    06.11.2017 18:34
    Как раз перед ноябрьской революцией и уже с лимитами на легионеров.

    Говорят, что в футбол в России играли еще в 1879 году, правда, сделали это заезжие англичане в Петербурге. Русские заинтересовались этой игрой позже. В сентябре 1910-го Москва сразилась с Петербургом! По сумме двух встреч выиграли москвичи – на поражение 0:2 они через пару дней ответили победой 3:0.

    В 1912 году, когда в течение одной майской недели было сразу три матча с участием приезжей финской сборной. Команда из Москвы сначала сыграла с финнами вничью 1:1, потом уступила 0:4.

    Финны, кстати, встали у нас на пути и на Олимпиаде-1912 в четвертьфинале, в упорной борьбе одолев Россию 2:1.

    Лучше б мы вышли дальше, поскольку в утешительном матче Россию ждала Германия, нанесшая в итоге нам самое тяжелое поражение в футбольной истории – 16:0. Как писали тогда в прессе: «Неприятно даже давать отчет: так обидно бессилие русских игроков. Наши лучшие игроки совершенно не были заметны. Мимо них катали мяч, водили вокруг и около, а они не могли ни отнять мяча, ни помешать передаче. Здесь особенно ясно было видеть значение бега в футболу. Наша защита не могла догнать ни одного вырвавшегося форварда, не могла отобрать передачу, и голи сыпались один за другим. У русских же форвардов не удавалась передача, беки Германии легко их догоняли, и наша Московско-Петербургская команда получила страшное поражение: 16:0. Голкипер Фаворский не отбил ни одного верхового мяча, его как будто не было в воротах».

    Кстати, к тому времени состоялось целых три чемпионата России. В первом из них в 1912 году чемпионство праздновала команда Санкт-Петербурга, одолевшая в переигровке Москву (4:1, первый матч – 2:2), притом за москвичей играли восемь британцев (за питерцев, как сообщают, трое).

    Куда жарче было в следующем – 1913 году. Уже тогда был введен лимит на легионеров (не больше трех). В финал выбрались Одесса и Санкт-Петербург, одесситы выиграли 4:2. При этом Питер подал протест, так как за Одессу (ниже на фото) играло четыре легионера. Всероссийский футбольный союз принял его во внимание, признав чемпионат… неразыгранным.

    В 1914 году, казалось, учли все ошибки. Лимит на легионеров перестал существовать, но при условии, что иностранцы, играющие в командах, являются «постоянными жителями данной местности». Любопытно, что тогда сборная Санкт-Петербурга забыла подать заявку на участие до 1 мая, но срок специально продлили до 1 июня. В официальных источниках числится лишь два проведенных матча. Чемпионат оборвала Первая мировая война.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: wikipedia.com, web.archive.org
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GoLenaStop
    1509983783
    Спасибо за историю! Сто лет прошло - ничего не изменилось в нашем футболе! Вот это - настоящая стабильность, - признак мастерства...
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    Жуков А
    1509984447
    И тут Питер вылез. Уже более ста лет как родиной Российского футбола считается Орехово-Зуево. Ан нет, и тут Питер всех утер.
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    sorus
    1510003837
    интересно, за кого болел император Николай 2?
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    TUMS
    1510006336
    Классный экскурс в историю!
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    vodomut
    1510027157
    таким и остался
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    Хет
    1510034392
    Редакторы сайта, Вы хоть проверяйте какой бред пишут ваши Авторы! Ещё в 1909 году был основан новый в истории Клуб в Орехово-Зуево и именно с него и началась история российского футбола. Фу, бл.., аж читать противно.
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    truded
    1510211097
    по фото видно, что тогда народа больше приходило, чем сейчас на некоторые игры РФПЛ.
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