Германия и Чили – в полуфинале КК. Роналду раскритиковал газон на «Крестовском». Дайджест событий дня

На следующей неделе Хави Мартинес и Дани Алвес пройдут медосмотр в «Манчестер Сити»

На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Сити» к бразильцу Даниэлю Алвесу. В среду защитник расторг соглашение с «Ювентусом». Как сообщил работник BT Sport Энтони Харрис, бразилец в скором времени перейдет в манчестерский клуб. Согласно источнику, состав «горожан» также пополнит хавбек «Баварии» Хави Мартинес.

Месси отпраздновал 30-летие с семьей

Вчера нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнилось 30 лет. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он сидит за праздничным столом с 4-летним сыном Тьяго в компании своей девушки Антонеллы Рокуццо. В мае «Бомбардир» писал о том, что пара поженится 30-го июня.

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Жирков пропустит первый матч ЧМ-2018

В матче против Мексики полузащитник сборной России Юрий Жирков получил красную карточку. Отбывать дисквалификацию за удаление в заключительной для сборной России игре Кубка конфедераций Жиркову придется во время чемпионата мира. Футболист пропустит первую встречу нашей команды.

ФИФА: «Сборная России на чемпионате мира-2014 была чиста»

В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что игроки сборной России использовали допинг на чемпионате мира-2014.

«Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 – в том числе членов сборной России – дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», – рассказали в пресс-службе ФИФА.

Весь состав сборной России, участвовавший на ЧМ-2014, подозревается в употреблении допинга

Моуринью за 100 миллионов хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 23-летнего нападающего 100 миллионов фунтов стерлингов, на трансфере лично настаивает главный тренер Жозе Моуринью.

Роналду не понравился газон на стадионе «Санкт-Петербург»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен качеством газона на стадионе «Санкт-Петербург». «Поле было сложным, газон на стадионе не очень хороший. Мы сделали все, что могли: играть лучше на нем просто не получилось», – сказал Роналду.

Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций-2017

Определились все участники полуфинальных пар Кубка конфедераций-2017.

Из группы А в плей-офф вышли сборные Португалии и Мексики, из квартета В – Германия и Чили.

Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Португалия – Чили (28 июня, «Казань Арена»)

Германия – Мексика (29 июня, «Фишт»)

Дзюба – о фото с Кокориным: «Это просто шутка. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с фотографией, на которой игрок вместе с форвардом Александром Кокориным показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», – сказал Дзюба.

Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история