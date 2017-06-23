Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Россия может снова принять финал Лиги чемпионов. Дриусси перейдет в «Зенит». Дайджест событий дня

Россия может снова принять финал Лиги чемпионов. Дриусси перейдет в «Зенит». Дайджест событий дня

«Зенит» интересуется Йоветичем и Тельо

«Зенит» может приобрести нападающего «Интера» Стевана Йоветича, заплатив за него 10 миллионов евро, хотя миланский клуб намерен выручить на продаже футболиста не менее 15 миллионов. Кроме того, санкт-петербургский клуб рассматривает возможный трансфер нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо, которого каталонцы хотя продать за шесть миллионов евро. Впрочем, Тельо свой выбор уже сделал. И он не в пользу «Зенита».

Дриусси уличен в применении допинга, но скоро перейдет в «Зенит»

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит», несмотря на то, что ранее переговоры были приостановлены из-за проваленного игроком допинг-теста: Дриусси вместе с еще шестью одноклубниками подозреваются в употреблении мочегонных препаратов.

Однако договоренность по трансферу уже есть, что подтвердил и тренер «Ривер Плейта». Напомним, в прошедшем сезоне нападающий провел за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины 29 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

Новый стадион «Зенита» будет претендовать на финал ЛЧ

В Санкт-Петербурге рассматривается возможность проведения финала Лиги чемпионов на новом стадионе, о чем сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту города Павел Белов.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», – сказал Белов.

Ранее в России уже проходил финал ЛЧ – на московском стадионе «Лужники» в 2008 году «Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в серии пенальти.

Капитан сборной Мексики прогнозирует победу над Россией

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо рассказал, что он ждет от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России.

«Мы преисполнены уверенности и постараемся выйти из группы. Первые две игры были сложными для нас, но результатом мы довольны. Думаем о победе над Россией. Мы не можем играть матч такой важности и думать о поражении. Мы – уверенная команда, верим в наш потенциал, наши качества, стараемся выложиться на поле. Все факты указывают на наш статус фаворита. Поражение вообще не приходит нам в голову», – отметил капитан мексиканцев.

Матч будет сыгран в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Красивая страна с радушными людьми». Как иностранные звезды хвалят Россию и ее Кубок конфедераций

Полузащитник «Спартака» арендован «Ростовом»

«Ростов» пополнился полузащитником «Спартака» Александром Зуевым. 20-летний футболист сыграет в составе донской команды на правах аренды до конца следующего сезона. В прошедшем розыгрыше РФПЛ Зуев провел 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Спартак» хочет приобрести сербского защитника

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович попал в сферу интересов «Спартака». Российский клуб рассматривает 24-летнего футболиста в качестве игрока правого фланга обороны. «Спартаку» Петкович может достаться бесплатно, поскольку его контракт с «Црвеной Звездой» закончился по итогам прошлого сезона.

Почему Канунников – хороший трансфер для «Спартака». И безальтернативный

Игроки «Кубани» могут бойкотировать матчи ФНЛ

Футболисты «Кубани» предупредили руководство клуба из Краснодара, что не станут играть в первом туре ФНЛ против «Томи». Причина – серьезные финансовые задолженности. По информации источника, долги перед футболистами «Кубани» составляют от 7 до 12 месяцев. Есть вероятность, что игроки бойкотируют сразу несколько стартовых матчей в новом сезоне.

Ван Дейк перейдет в «Челси»

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк, которым активно интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», станет игроком «Челси». Лондонский клуб уже согласовал условия трансфера со «святыми». 25-летний игрок сборной Голландии обойдется чемпионам Англии в 60 миллионов фунтов. В минувшем розыгрыше АПЛ защитник провел 20 матчей и забил один мяч.

«Пусть будет кто угодно, только не этот президент». Почему фанаты «Сандерленда» хотят купить собственный клуб

Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1498244377
Сколько можно издеваться над "Кубанью" и её болельщиками? Либо уже четко объявите клуб банкротом, либо найдите нормального спонсора и платите игрокам за их работу!
Ответить
vodomut
1498281018
когда же мы увидим свой футбол?
Ответить
Igor Belousov
1498285096
порвем мексику
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+