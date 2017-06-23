Россия может снова принять финал Лиги чемпионов. Дриусси перейдет в «Зенит». Дайджест событий дня

«Зенит» интересуется Йоветичем и Тельо

«Зенит» может приобрести нападающего «Интера» Стевана Йоветича, заплатив за него 10 миллионов евро, хотя миланский клуб намерен выручить на продаже футболиста не менее 15 миллионов. Кроме того, санкт-петербургский клуб рассматривает возможный трансфер нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо, которого каталонцы хотя продать за шесть миллионов евро. Впрочем, Тельо свой выбор уже сделал. И он не в пользу «Зенита».

Дриусси уличен в применении допинга, но скоро перейдет в «Зенит»

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит», несмотря на то, что ранее переговоры были приостановлены из-за проваленного игроком допинг-теста: Дриусси вместе с еще шестью одноклубниками подозреваются в употреблении мочегонных препаратов.

Однако договоренность по трансферу уже есть, что подтвердил и тренер «Ривер Плейта». Напомним, в прошедшем сезоне нападающий провел за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины 29 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

Новый стадион «Зенита» будет претендовать на финал ЛЧ

В Санкт-Петербурге рассматривается возможность проведения финала Лиги чемпионов на новом стадионе, о чем сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту города Павел Белов.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», – сказал Белов.

Ранее в России уже проходил финал ЛЧ – на московском стадионе «Лужники» в 2008 году «Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в серии пенальти.

Капитан сборной Мексики прогнозирует победу над Россией

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо рассказал, что он ждет от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России.

«Мы преисполнены уверенности и постараемся выйти из группы. Первые две игры были сложными для нас, но результатом мы довольны. Думаем о победе над Россией. Мы не можем играть матч такой важности и думать о поражении. Мы – уверенная команда, верим в наш потенциал, наши качества, стараемся выложиться на поле. Все факты указывают на наш статус фаворита. Поражение вообще не приходит нам в голову», – отметил капитан мексиканцев.

Матч будет сыгран в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Красивая страна с радушными людьми». Как иностранные звезды хвалят Россию и ее Кубок конфедераций

Полузащитник «Спартака» арендован «Ростовом»

«Ростов» пополнился полузащитником «Спартака» Александром Зуевым. 20-летний футболист сыграет в составе донской команды на правах аренды до конца следующего сезона. В прошедшем розыгрыше РФПЛ Зуев провел 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Спартак» хочет приобрести сербского защитника

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович попал в сферу интересов «Спартака». Российский клуб рассматривает 24-летнего футболиста в качестве игрока правого фланга обороны. «Спартаку» Петкович может достаться бесплатно, поскольку его контракт с «Црвеной Звездой» закончился по итогам прошлого сезона.

Почему Канунников – хороший трансфер для «Спартака». И безальтернативный

Игроки «Кубани» могут бойкотировать матчи ФНЛ

Футболисты «Кубани» предупредили руководство клуба из Краснодара, что не станут играть в первом туре ФНЛ против «Томи». Причина – серьезные финансовые задолженности. По информации источника, долги перед футболистами «Кубани» составляют от 7 до 12 месяцев. Есть вероятность, что игроки бойкотируют сразу несколько стартовых матчей в новом сезоне.

Ван Дейк перейдет в «Челси»

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк, которым активно интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», станет игроком «Челси». Лондонский клуб уже согласовал условия трансфера со «святыми». 25-летний игрок сборной Голландии обойдется чемпионам Англии в 60 миллионов фунтов. В минувшем розыгрыше АПЛ защитник провел 20 матчей и забил один мяч.

«Пусть будет кто угодно, только не этот президент». Почему фанаты «Сандерленда» хотят купить собственный клуб