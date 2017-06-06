Бош возглавил «Боруссию». «Спартак» продлил контракт с Каррерой. Дайджест событий дня

Бош – главный тренер дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении Петера Боша на пост главного тренера команды. Голландский специалист подписал с черно-желтыми контракт до лета 2019 года. Немецкий клуб заплатил «Аяксу» неустойку за расторжение контракта с 53-летним тренером в размере 3 миллионов евро. Напомним, что Бош сменил в «Боруссии» Томаса Тухеля, который покинул команду из-за конфликта с руководством.

Джанаев, Кудряшов, Ерохин, Полоз и Азмун перейдут в «Рубин»

Из «Ростова» в летнее трансферное окно уйдут как минимум пять футболистов основного состава. Сообщается, что донскую команду покинут вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Все они перейдет в «Рубин» вслед за Курбаном Бердыевым. Также не исключено, что в Казани окажется защитник «Ростова» Сесар Навас.

Безуглов: «Зобнин будет восстанавливаться около пяти месяцев»

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину понадобится порядка 4,5-5 месяцев для полного восстановления после травмы, полученной им в составе национальной команды в матче с Венгрией (3:0). МРТ выявило у 23-летнего хавбека повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. «Зобнин полетит в Италию в сопровождении врача сборной. Велика вероятность, что ему сделают пластику передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления, если все будет хорошо, – 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай», – сказал Безуглов. В минувшем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 32 поединка, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой

«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой. Как сообщается на официальном сайте красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года. Напомним, что предыдущий трудовой договор тренера с московским клубом был рассчитан до лета 2018 года. В минувшем сезоне «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали российской Премьер-лиги.

Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, сообщил, что итальянец будет выступать в дортмундской «Боруссии». Как сообщают СМИ, сегодня, 6 июня, Райолу видели около офиса черно-желтых. «Да, Балотелли будет играть в «Боруссии», – сказал агент. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 28 поединков, записав на свой счет 17 мячей и одну голевую передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает в этом месяце.

Источник: Новосельцев вернется в «Ростов»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. По информации источника, 25-летний россиянин вернется в «Ростов». Напомним, что футболист выступал за донскую команду в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Зенит», где не сумел закрепиться в основном составе. Также сообщается, что «Ростов» пополнит хавбек «Краснодара» Вячеслав Подберезкин. В минувшем сезоне РФПЛ Новосельцев провел десять матчей, в которых забил два гола. На счету Подберезкина – 11 игр.

Колашинац подписал контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» объявил о подписании защитника «Шальке-04» Сеада Колашинаца. Как сообщается на официальном сайте «канониров», с 23-летним футболистом заключен долгосрочный контракт. Игрок сборной Боснии и Герцеговины перешел в лондонский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Шальке» истек. По предварительным данным, Колашинац будет зарабатывать в «Арсенале» 140 тысяч евро в неделю. В услугах защитника также был заинтересован «Манчестер Сити».

«МЮ» готов предложить за Мбаппе 130 миллионов, «Сити» – 120 миллионов

Английские топ-клубы заинтересованы в покупке нападающего «Монако» Килиана Мбаппе этим летом. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести 18-летнего футболиста за 130 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» намерен предложить за форварда 120 миллионов. Также в услугах игрока сборной Франции по-прежнему заинтересован «Арсенал». Напомним, ранее «Реал» предложил за Мбаппе 135 миллионов. В минувшем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.