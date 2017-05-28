Тотти рыдает и прощается с «Ромой». Навсегда

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Только Паоло Мальдини сыграл больше матчей в Серии A, чем Тотти. Буффон тут же и в следующем году обгонит Франческо.

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Диего Перотти – сегодняшний герой «Ромы».

Франческо Тотти – вечный герой «Ромы».

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Карьера Императора Рима в цифрах. 6 трофеев – не так много, но разве он мог променять любовь фанатов на большее количество чашек?

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Без этих игроков футбол никогда не будет прежним.

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«Тотти плачет, его жена плачет, их дети плачут... ВСЕ ПЛАЧУТ».

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Если вы еще не прослезились, то посмотрите это видео.

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И это.

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Подарок, который Тотти получил после матча.

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Как трибуны провожали Императора.

И не только трибуны.

Прощай, легенда!