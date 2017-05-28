Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тотти рыдает и прощается с «Ромой». Навсегда

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Только Паоло Мальдини сыграл больше матчей в Серии A, чем Тотти. Буффон тут же и в следующем году обгонит Франческо.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Диего Перотти – сегодняшний герой «Ромы».

Франческо Тотти – вечный герой «Ромы».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Карьера Императора Рима в цифрах. 6 трофеев – не так много, но разве он мог променять любовь фанатов на большее количество чашек?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Без этих игроков футбол никогда не будет прежним.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Тотти плачет, его жена плачет, их дети плачут... ВСЕ ПЛАЧУТ».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Если вы еще не прослезились, то посмотрите это видео.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И это.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Подарок, который Тотти получил после матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как трибуны провожали Императора.

И не только трибуны.

Прощай, легенда!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Италия. Серия А Италия Рома Тотти Франческо
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павел Буре
1495997945
Император это мы должны рыдать!
Ответить
xsdm
1495998291
Кто из ТОГО поколения ещё играет (имею ввиду не доигрывает где нибудь в Катаре, играет по-настоящему)? Буффон остался только?
Ответить
sladkycaxap
1496000697
Действительно легенда, уважаю!!!
Ответить
Houston
1496000867
Мало таких игроков щас, на пальцах одной руки посчитать можно, именно таких великих!
Ответить
AndresLoko
1496002131
Слезы катились и аплодировал вместе со СтадиоАлимпико!!! Это было сильно и трогательно, не помню что бы так кого то провожали, прям задело до глубины души...футбольному миру будет не хватать Че..Чао Легенда!!!
Ответить
Айзен 87
1496003123
никогда не болел за рому не сморел итальянский чемп, но прямо до дрожи
Ответить
ПсеФдоним
1496008297
Бесконечное уважение этому Футболисту!
Ответить
marslond
1496009267
Ещё одна легенда покидает футбол. Жаль...
Ответить
android-uz
1496022201
Жаль, очень жаль... Легенда! Целая эпоха!
Ответить
SmilingDevil
1496030025
Красава. Вся карьера - просто красава. Великий игрок - спс за всё
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+