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  • «Локомотив» проиграл второй матч подряд. Неймар может перейти в «МЮ». Дайджест событий дня

«Локомотив» проиграл второй матч подряд. Неймар может перейти в «МЮ». Дайджест событий дня

«Челси» предлагает за Кулибали 43 миллиона

В сфере трансферных интересов «Челси» продолжает находиться защитник «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегальский футболист является одной из приоритетных целей англичан на предстоящее летнее трансферное окно. Сообщается, что лондонцы уже предложили своим итальянским коллегам 43 миллиона евро за 25-летнего игрока. Стоит отметить, что на Кулибали также претендует «Эвертон».

Феллаини дисквалифицирован на три матча

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини получил дисквалификацию на три матча за удаление в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который закончился со счетом 0:0. Бельгиец получил красную карточку за стычку с Серхио Агуэро. Таким образом, он вынужден будет пропустить матчи со «Суонси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Неймар рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» выкупит его у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар рассчитывает на переход в «Манчестер Юнайтед». Бразилец надеется, что манкунианцы смогут заплатить сине-гранатовым сумму отступных в размере 200 миллионов евро. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью намерен заменить 25-летним игроком Златана Ибрагимовича, который из-за травмы выбыл на неопределенный срок.

Шнуров считает, что при строительстве арены «Санкт-Петербург» была воплощена идея «Звезды смерти»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, являющийся болельщиком «Зенита», отметил схожесть арены «Санкт-Петербург» с боевой космической станцией-астросооружением «Звезда смерти» из киносаги «Звездные войны».

«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды смерти», ее верхнюю часть, из «Звездных войн». Под землей там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем», – сказал Шнуров в интервью RT.

РФПЛ. Гол Ткачука принес «Рубину» победу над «Локомотивом»

Матч 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» завершился победой казанцев. На 20-й минуте матча голом отметился хавбек гостей Денис Ткачук.

0:1 – Ткачук, 20

Пирес считает, что «Арсенал» подпишет Мбаппе

Экс-полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что «канониры» имеют все шансы на приобретение нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что «Арсенал» подпишет Мбаппе. У игрока есть потенциал, чтобы выступать за «канониров», а Венгер – подходящий тренер для того, чтобы раскрыть его. «Монако и «Арсенал» очень похожи друг с другом, так что нельзя сказать, что это будет какой-то громкий переход», – сказал Пирес.

Примера. «Реал» вырвал победу у «Валенсии» и вышел на первое место

В рамках 35-го тура Примеры «Реал» на своем поле в упорной борьбе переиграл «Валенсию». В первом тайме гол забил Криштиану Роналду. Под занавес встречи Даниэль Парехо счет сравнял, однако на 86-й минуте Марсело установил окончательный результат.

Таким образом, «Реал» вышел на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» – 12-я.

Испания. Примера. 35-й тур

Реал – Валенсия – 2:1 (1:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Роналду, 27; 1:1 – Парехо, 82; 2:1 – Марсело, 86.

Нереализованный пенальти: Роналду, 57.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Россия. Премьер-лига Реал Валенсия Локомотив Рубин Манчестер Юнайтед Челси Наполи Арсенал Марсело Роналду Криштиану Ткачук Денис Феллайни Маруан Парехо Даниэль Неймар Кулибали Калиду Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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Павел Буре
1493498107
особенно смешно про неймара и МЮ!
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Lokofint
1493522506
Локомотив с уралом готовяться к кубку вот и играют так неподходяще
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mihail1980
1493528417
по моему локомотив и кубок просрет с такой игрой
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vodomut
1493535598
Семин на кубок нацелился.но сложно будет настраивать команду на победу,после таких игр.
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