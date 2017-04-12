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    Роналду – первый в истории. Как «Реал» сломал «Баварию»


    3.4
    Голосов: 10
    12.04.2017 23:55
    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прервал шестиматчевую голевую засуху в Лиге чемпионов. Его команда смогла выиграть гостевую встречу у «Баварии». «Бомбардир» рассказывает, почему побеждавшая по ходу матча «Бавария» неожиданно сломалась. Рекорды Криштиану поспособствовали.

    «Бавария» ударно начала матч. Давление воплотилось в гол Артуро Видаля. Чилиец забил шестой гол головой своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Столько нет больше ни у одной команды. Криштиану Роналду активничал в первом тайме, но его проходы почти всегда заканчивались потерями. Если же мяч долетал до ворот Нойера, вернувшийся после травмы голкипер выручал хозяев поля.

    Решающих моментов в этой встрече сразу два. Первый случился в самой концовке тайма. Мяч попал в руку Карвахалю, а судья встречи Никола Риццоли поставил пенальти в ворота «Реала». К мячу подошел Видаль и смазал удар. В начале второго тайма два предупреждения получил Хави Мартинес. К этому моменту «Реал» уже сравнял счет. Отличился как раз Криштиану Роналду, прервавший свою шестиматчевую серию без голов в Лиге чемпионов. Португалец не забивал 659 минут.

    Победный гол тоже на счету Криштиану. Для него этот мяч стал сотым во всех еврокубковых турнирах. Роналду – первый игрок в истории, установивший подобное достижение. Оправиться от таких рекордных голов португальского футболиста «Бавария» уже не смогла. «Реал» выиграл встречу, создав хороший задел перед матчем на «Бернабеу».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 10
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 20 апреля 2017, 18:19

      бавария полностью их т.рахала, а судья все перевернул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 20 апреля 2017, 18:18

      как вам не стыдно игру сломал арбитр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 апреля 2017, 21:58

      роналду лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 13 апреля 2017, 21:33

      Молодец Роналду, ничего не скажешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 апреля 2017, 09:25

      Поражение - это всегда горько, но настоящие болельщики продолжают верить в свою команду! Ждём ответного матча во вторник на Сантьяго Бернабеу. Надеемся и верим! Как говорят у нас: "Верым! Можам! Пераможам!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 13 апреля 2017, 08:59

      Автор тебе тоже как и судье очки надо бы носить. Где вы там все увидели, что мяч попал в руку. На повторе четко видно, что это было плечо.

      4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 13 апреля 2017, 08:50

      Повезло!

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 апреля 2017, 08:32

      Странно, но Реал Зидана не показывая ничего особенного дает результат, видимо наладил микро климат в команде.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 08:12

      Бешеный!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 апреля 2017, 07:53

      Рон молодец, а у Бензема столько моментов было и не забил не одного, не понимаю почему не выпускают Морату

      0
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