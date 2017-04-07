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  • Усиленная подготовка к матчам испортила газон на «Крестовском». Дайджест событий дня

Усиленная подготовка к матчам испортила газон на «Крестовском». Дайджест событий дня

«Оренбург» высмеял программу «Свисток» за разбор матча со «Спартаком»

«Оренбург» опубликовал видео под названием юмористическая передача «Свисток», в котором высмеял разбор эпизодов матча со «Спартаком» от бывшего судейского инспектора ФИФА и УЕФА Натана Бартфельда.

«Передаем привет юмористической передаче «Свисток» и на этом закрываем тему прошедшего матча и готовимся к следующему «Урал» – «Оренбург», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Милан» хочет купить Бензема в рассрочку

Нападающий «Реала» Карим Бензема входит в трансферный список «Милана», сообщает Tuttosport. 29-летний француз является приоритетной целью россонери на будущий сезон. В «Реале» вряд ли пойдут на продажу своего форварда за сумму менее, чем 60 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Сообщается, что итальянцы готовы рассмотреть такое предложение, но сумма первоначального взноса вряд ли превысит 20 миллионов за первый год.

Матч второго дивизиона чемпионата России пройдет на стадионе ЧМ-2018

В воскресенье, 24 апреля, в Сочи состоится матч 24-го тура первенства России в ПФЛ, в котором местный одноименный клуб примет «Ротор»​ на стадионе чемпионата мира-2018 «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Эта игра станет второй официальной на данной арене. Напомним, что 28 марта сборная России провела здесь свой контрольный матч с Бельгией, закончившийся со счетом 3:3.

Жамалетдинов и Уткин поспорят с Доннаруммой, Мбаппе и Рэшфордом за премию Golden Boy

Стали известны кандидаты на премию Golden Boy в этом году. Данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года), выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В список номинантов попали нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

На Golden Boy также претендуют такие футболисты, как Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лука Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Саншеш («Бавария»), Сергей Еременко («Басилья»), Усмане Дембеле («Боруссия» Д), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («Монако»).

Золотая молодежь. Почему награда Golden Boy важнее «Золотого мяча»

Мане больше не сыграет за «Ливерпуль» в этом сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщил главный тренер красных Юрген Клопп. Напомним, что 24-летний сенегальский футболист получил травму колена в поединке против «Эвертона» (3:1). «Садьо необходимо операция. Сезон для него закончен», – заявил Клопп.

Рыжиков продлил соглашение с «Рубином»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подписал с казанским клубом новое соглашение. По информации источника, 36-летний футболист продлил соглашение на один год. Официально о новом договоре вратаря с «Рубином» будет объявлено 10 апреля.

Почему «Рубин» − самый непонятный клуб России

Газон на стадионе «Крестовский» непригоден для проведения матчей

Газон на новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге практически загублен. Как утверждает Regnum, поле непригодно для проведения матчей.

Сообщается, что газон начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля матчу между «Зенитом» и «Уралом». Для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца лампы каждую ночь обильно «поливали» поле искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днем. Делать это ночью категорически нельзя, так как ночью трава как раз и растет.

В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол. Также отмечается, что шансы на успешное восстановление газона минимальны.

Главные мемы российского футбола

Луческу: «В игре с «Оренбургом» Кутепов завалил соперника в штрафной. Почему никто не обсуждает этот момент?»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с «Анжи» допустил, что лидер чемпионата «Спартак» стимулирует соперников петербургской команды.

– Верите ли вы в то, что «Спартак» стимулирует соперников «Зенита», в том числе «Анжи»?

– Возможно. Меня это не интересует, не могу сказать, что не верю. Меня больше волнуют не соперники, а другие вещи. Помните, в последней игре Кутепов взял и завалил соперника в штрафной. Обнял с большой любовью, положил его на траву. Никто не обсуждает этот момент. Если бы этот момент случился в нашем матче, то, наверное, вы бы всю неделю муссировали его в прессе.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Ливерпуль Милан Реал Зенит Оренбург Спартак Ротор ФК Сочи-2013 Рыжиков Сергей Бензема Карим Мане Садио Жамалетдинов Тимур Уткин Даниил Луческу Мирча
Комментарии (20)
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Dellleone
1491586701
Классные новости с главного позорища страны ...Бомж Арена... так держать вбухайте туда еще пару триллионов "народного достояния"
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100KAN
1491592863
"Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днем" Стрёмно( вдруг еще позже выяснится, что стадион лучше снести, как бы не было слишком поздно...
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polt
1491593357
Вот позорище... Так обкакаться с поляной... Это Россия.
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polt
1491593708
Да тут чистое вредительство... В голове не укладывается. Пригласили бы какого нибудь деревенского агронома. Совсем афуели с этим Крестовским.
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igormaddog
1491608950
Нашим пацанам трудно будет получить премию Golden Boy,там игроки очень сильные!!!Поле в Питере будет готово к 2030 году!!!
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TUMS
1491623034
Цырк уехал, а клоуны остались
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Ильгизар И
1491623252
Сколько слов,а поле нет
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19asmodey54
1491633368
а это хто такое ржущее беззубое?
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zohan383
1491636539
бомжЫ они и в африке бомжЫ
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Strig
1491652925
оренбург... вы по русски мягко сказать не правы... вы чё в балете выступаете? тогда вперёд - ... но здесь и не было ничего, хотя судьи иногда ( не в этих моментах) конечно чудят...
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