Месси впаяли дисквалификацию на четыре игры. Россия спаслась в матче с Бельгией. Дайджест событий дня

«Шальке» хочет избавиться от Коноплянки

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка может покинуть немецкий клуб по окончании сезона. По информации Revier Sport, клуб из Гельзенкирхена намерен продать футболиста в летнее трансферное окно, если тот не сумеет проявить себя в оставшихся матчах сезона. Напомним, что «Шальке» арендовал украинского форварда у «Севильи» с правом обязательного выкупа за 12 миллионов евро.

«Барселона» определилась с кандидатурой нового главного тренера

«Барселона» намерена пригласить на пост главного тренера команды Хуана Карлоса Унсуэ, который на данный момент является помощником Луиса Энрике. Стало известно, что каталонский клуб предложил специалисту возглавить команду по окончании сезона, на что тот дал утвердительный ответ.

Слуцкий: «Аршавин в России – критикуемая фигура. Для «Арсенала» – легенда»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение об отношении болельщиков к футболистам и тренерам в Англии. Так, по словам специалиста, экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин считается легендой клуба.

«Там люди помнят историю. Если любой тренер или футболист что-то сделал для клуба, как-то его прославил – а прославить он мог хотя бы тем, что там играл, – этого достаточно. Для нас Аршавин сейчас – это критикуемая фигура, хотя он абсолютно лучший игрок двухтысячных в нашей стране, то для болельщиков «Арсенала» он культовая фигура и легенда. Я не уверен, что он является таковым даже для всех болельщиков «Зенита», хотя обязан быть именно таким» – заявил Слуцкий в эфире программы «Английский акцент».

Алиса Казьмина – первая официальная жена Аршавина

В Исландии зафиксирован демографический взрыв спустя девять месяцев после победы на ЧЕ-2016 над Англией

В Исландии на этой неделе зафиксировано рекордное количество новорожденных, сообщает The Bleacher Report UK. 9 месяцев назад, 27 июня 2016 года сборная Исландии одержала победу над Англией в 1/8 финала Евро-2016. Встреча завершилась победой исландцев со счетом 2:1. Эта победа стала наивысшим турнирным достижением в истории исландского футбола.

Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит предстоящий матч отборочного этапа ЧМ-2018 против Боливии. Футболист отстранен из-за оскорбления арбитра в матче против сборной Чили (1:0). Форвард оскорбил рефери поединка, упомянув его мать.

ФИФА вынесла игроку наказание в виде дисквалификации на четыре матча, а также оштрафовала Месси на 10 тысяч швейцарских франков.

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Директор Европейской организации болельщиков: «Фильм BBC искажает реальное мнение болельщиков»

Генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан поделился мнением о фильме британского канала BBC «Армия хулиганов России», посвященный беспорядкам болельщиков во время Евро-2016.

«Мы здесь не для того, чтобы тыкать пальцем в кого-то, кто проявляет агрессию. Мы здесь для того, чтобы поддерживать и помогать российским болельщикам. В Европе мы не видим ситуацию так, как ее показывает BBC. Та картинка искажает реальное мнение болельщиков. И это мнение не негативное», – сказал Эвиан.

Собянин пригласил авторов фильма «Армия хулиганов России» на ЧМ-2018

Голы Васина, Миранчука и Бухарова позволили России вырвать ничью в игре с Бельгией

Товарищеский матч

Россия – Бельгия – 3:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Васин, 3; 1:1 – Миральяс, 17 (с пенальти); 1:2 – Бентеке, 42; 1:3 – Бентеке, 45; 2:3 – Миранчук, 74; 3:3 – Бухаров, 90.

1:0 – Васин, 3

1:1 – Миральяс, 17 (с пенальти)

1:2 – Бентеке, 42

1:3 – Бентеке, 45

2:3 – Миранчук, 74

3:3 – Бухаров, 90

Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было