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  • Луческу – на грани ухода из «Зенита». Определились полуфиналисты Кубка России. Дайджест событий дня

Луческу – на грани ухода из «Зенита». Определились полуфиналисты Кубка России. Дайджест событий дня

РФПЛ нацелилась на реформы в РФПЛ и молодежном первенстве

Произойдет это после ЧМ-2018. В планах – увеличение числа команд в российской Премьер-лиге, а также реформирование молодежного чемпионата на примере западных лиг. Вот как это объясняет президент РФПЛ Сергей Прядкин:

«На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. К чемпионату мира готовятся 12 стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение

Мы хотим реформировать молодежное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодежь с доступом трех-четырех более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы. Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался бы только клубами премьер-лиги, есть достойные лицензированные академии, например».

Луческу может быть уволен после игры с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть клуб, поскольку в команде серьезно испортились отношения между ним и футболистами после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы. Игроки уверены, что высокая интенсивность тренировок и нагрузок привела к большому количеству травм, к тому же они считают недопустимой публичную критику футболистов в прессе.

Будущее румынского тренера будет зависеть от субботнего матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Какие события сделают эту весну незабываемой

Гинера обязали заплатить 100 миллионов долларов

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию президента ЦСКА Евгения Гинера, поэтому решение о взыскании с него суммы в размере 100 миллионов долларов в пользу Альфа-банка остается в силе. «Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

Германия хочет провести Евро-2024

Немецкий футбольный союз уже подал соответствующую заявку на проведение чемпионата Европы-2024. Хозяин турнира будет определен в сентябре 2018 года. Ранее заявку на этот Евро подала Турция. Что касается Германии, но она уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а в 2006-м в этой стране проводился чемпионат мира.

Конте покинет «Челси» ради «Интера»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте возглавит «Интер» по окончании текущего сезона. Китайские владельцы миланского клуба предлагают итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. Предложение в размере 11 миллионов Конте отверг. Следующий этап – переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем о досрочном расторжении контракта с лондонским клубом.

«Арсенал» лишится одного из лидеров

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес намерен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, поскольку недоволен отсутствием прогресса в результатах «канониров». Контракт чилийца рассчитан до лета 2018 года, а ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о его продлении. В «Арсенале» Санчес играет с 2014 года.

«Барселона» нашла замену Неймару, если тот уйдет в «МЮ»

Заменить Неймара руководство «Барселоны» планирует форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Произойдет это в том случае, если бразилец переберется в «Манчестер Юнайтед». Потенциальный переход бразильца в стан «красных дьяволов» оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, недавно сообщалось, что Дибала в ближайшее время подпишет с «Ювентусом» новый контракт и будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

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«Локомотив», «Рубин» и «Уфа» вышли в полуфинал Кубка России

Сегодняшние матчи Кубка получились не столь огненными, как вчерашнее сражение в Краснодаре. Во всех трех играх было забито лишь по одному мячу. «Рубин» на своем поле с минимальным счетом одолел «Сибирь» благодаря голу Жонатаса на 88-й минуте, «Уфе» хватило одного забитого Азаматом Засеевым мяча на 66-й минуте, чтобы обыграть «Анжи», а «Локомотив» выиграл 1:0 у «Тосно», на 19-й минуте отличился Алексей Миранчук.

Таким образом, в полуфинальных матчах «Урал» сыграет с «Рубином», а «Локомотив» – с «Уфой».

«Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти

Россия Зенит ЦСКА Челси Интер Арсенал Барселона Ювентус Локомотив Рубин Уфа Санчес Алексис Неймар Луческу Мирча Конте Антонио Гинер Евгений
Комментарии (12)
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Muler
1488403101
Лишний раз Российская премьер лига доказывает , что играть не умеет , вы не задумывались ,что возможно не тренера плохие , а игроки зажрались , видите ли тренировки через чур интенсивные , бездари , такого тренера по*ерить , ходят по полю ,бегать уже забыли как ,бедный Луческу , пусть идет в достойный и работоспособный клуб ! Зенит и вся премьер лига так и будет на дне мирового футбола ,хоть покупайте там дорогих игроков и тренеров , это не поможет если игрокам и так платят за хотьбу по полю и результат во внутреннем чемпионате ,зачем больше, вы как были неинтересны никому кроме своей страны так и оставайтесь "гранды" )
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sega77+
1488424360
зажравшиеся игроки устали от тренировок
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in-9
1488432013
Локо вновь возьмет Кубок
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СОКОЛ САРАТОВ
1488438983
да это точно игроки катаются где захотят вот опять Кокорина поймали
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илья ЗЕНИТ
1488452408
Не понимаю зачем расширять число команд чтобы расширить их число нужно сужать зимнюю паузу и ещё много чего нужно будет сделать . Резона не вижу.
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Алексей Гозиас
1488892955
Финал локо -рубин
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