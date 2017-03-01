Луческу – на грани ухода из «Зенита». Определились полуфиналисты Кубка России. Дайджест событий дня

РФПЛ нацелилась на реформы в РФПЛ и молодежном первенстве

Произойдет это после ЧМ-2018. В планах – увеличение числа команд в российской Премьер-лиге, а также реформирование молодежного чемпионата на примере западных лиг. Вот как это объясняет президент РФПЛ Сергей Прядкин:

«На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. К чемпионату мира готовятся 12 стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение

Мы хотим реформировать молодежное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодежь с доступом трех-четырех более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы. Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался бы только клубами премьер-лиги, есть достойные лицензированные академии, например».

Луческу может быть уволен после игры с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть клуб, поскольку в команде серьезно испортились отношения между ним и футболистами после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы. Игроки уверены, что высокая интенсивность тренировок и нагрузок привела к большому количеству травм, к тому же они считают недопустимой публичную критику футболистов в прессе.

Будущее румынского тренера будет зависеть от субботнего матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

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Гинера обязали заплатить 100 миллионов долларов

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию президента ЦСКА Евгения Гинера, поэтому решение о взыскании с него суммы в размере 100 миллионов долларов в пользу Альфа-банка остается в силе. «Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

Германия хочет провести Евро-2024

Немецкий футбольный союз уже подал соответствующую заявку на проведение чемпионата Европы-2024. Хозяин турнира будет определен в сентябре 2018 года. Ранее заявку на этот Евро подала Турция. Что касается Германии, но она уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а в 2006-м в этой стране проводился чемпионат мира.

Конте покинет «Челси» ради «Интера»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте возглавит «Интер» по окончании текущего сезона. Китайские владельцы миланского клуба предлагают итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. Предложение в размере 11 миллионов Конте отверг. Следующий этап – переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем о досрочном расторжении контракта с лондонским клубом.

«Арсенал» лишится одного из лидеров

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес намерен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, поскольку недоволен отсутствием прогресса в результатах «канониров». Контракт чилийца рассчитан до лета 2018 года, а ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о его продлении. В «Арсенале» Санчес играет с 2014 года.

«Барселона» нашла замену Неймару, если тот уйдет в «МЮ»

Заменить Неймара руководство «Барселоны» планирует форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Произойдет это в том случае, если бразилец переберется в «Манчестер Юнайтед». Потенциальный переход бразильца в стан «красных дьяволов» оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, недавно сообщалось, что Дибала в ближайшее время подпишет с «Ювентусом» новый контракт и будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

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«Локомотив», «Рубин» и «Уфа» вышли в полуфинал Кубка России

Сегодняшние матчи Кубка получились не столь огненными, как вчерашнее сражение в Краснодаре. Во всех трех играх было забито лишь по одному мячу. «Рубин» на своем поле с минимальным счетом одолел «Сибирь» благодаря голу Жонатаса на 88-й минуте, «Уфе» хватило одного забитого Азаматом Засеевым мяча на 66-й минуте, чтобы обыграть «Анжи», а «Локомотив» выиграл 1:0 у «Тосно», на 19-й минуте отличился Алексей Миранчук.

Таким образом, в полуфинальных матчах «Урал» сыграет с «Рубином», а «Локомотив» – с «Уфой».

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