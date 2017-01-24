Месси предложат пятилетний контракт. «Челси» интересуется Фернандесом. Дайджест событий дня

«Барселона» предложит Месси новый пятилетний контракт

«Барселона» подготовила проект нового контракта для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. В ближайшее время футболист сможет с ним ознакомиться. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. Он хочет лично вести переговоры с агентом Месси.

Агент Оздоева заявил, что игрок не намерен уходить из «Рубина»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева, заявил, что 24-летний игрок не рвется покинуть казанский клуб. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны «Локомотива», «Зенита», «Марселя» и «Сент-Этьена». «У Оздоева нет тяги обязательно уйти из «Рубина», у него там не все так плохо. Желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт», – сказал Гаргаев.

РФС объявил о назначении Бушманова главным тренером молодежной сборной России

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов официально назначен на пост старшего тренера молодежной сборной России. Контракт заключен сроком до 15 июля 2019 года. Напомним, 45-летний специалист возглавлял вторую команду красно-белых с лета 2013 года. «Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов.

УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко 3 марта

Апелляция полузащитника ЦСКА Романа Еременко будет рассмотрена в УЕФА 3 марта. Напомним, что игрок получил 2-летнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Отсчет срока наказания начинается с 6 октября 2016 года. 29-летний Роман Еременко выступает за ЦСКА с августа 2014 года. В чемпионате-2014/15 Еременко признавался самым ценным игроком РФПЛ. В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей за ЦСКА, забил три мяча, отдал две голевые передачи.

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Яя Туре: «Китай? У нас с Ибрагимовичем другой менталитет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, почему он отказался от переезда в Китай. «Я в Китае? Нет! Взгляните на моего друга Ибрагимовича, который в свои 35 лет еще не собирается завершать с футболом и полон амбиций. Он большой игрок и чемпион. Для нас футбол был и останется на первом месте», – заявил Туре. Ранее сообщалось, что в Китае Туре предлагали контракт с зарплатой в 430 тысяч в неделю.

Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег

«Гранада» арендовала Адриана Рамоса

«Гранада» объявила об аренде колумбийского нападающего Адриана Рамоса. Срок договора рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист после окончания аренды в «Гранаде» свяжет себя с китайским клубом «Чонджин Лифан», а дортмундская «Боруссия», владеющая правами на игрока, получит 12 миллионов евро от трансфера. Отметим, что именно с уходом колумбийца был связан интерес дортмундцев к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

Агент: «Олунга предпочел китайский клуб ЦСКА из-за денег»

Агент Патрик Морк, представляющий интересы экс-нападающего «Юргордена» Майкл Олунги, рассказал, что стало причиной перехода 22-летнего игрока в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Напомним, активный интерес к кенийцу проявлял ЦСКА. «Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство «Юргордена» надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены армейцами, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – сказал Морк.

Российский журналист The Guardian сообщил об интересе Конте к Марио Фернандесу

Российский журналист британского издания The Guardian Александр Горюнов рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес действительно входит в сферу интересов главного тренера «Челси» Антонио Конте. «Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает. Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 миллионов евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – сказал Горюнов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».