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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Месси предложат пятилетний контракт. «Челси» интересуется Фернандесом. Дайджест событий дня

Месси предложат пятилетний контракт. «Челси» интересуется Фернандесом. Дайджест событий дня

«Барселона» предложит Месси новый пятилетний контракт

«Барселона» подготовила проект нового контракта для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. В ближайшее время футболист сможет с ним ознакомиться. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. Он хочет лично вести переговоры с агентом Месси.

Агент Оздоева заявил, что игрок не намерен уходить из «Рубина»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева, заявил, что 24-летний игрок не рвется покинуть казанский клуб. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны «Локомотива», «Зенита», «Марселя» и «Сент-Этьена». «У Оздоева нет тяги обязательно уйти из «Рубина», у него там не все так плохо. Желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт», – сказал Гаргаев.

РФС объявил о назначении Бушманова главным тренером молодежной сборной России

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов официально назначен на пост старшего тренера молодежной сборной России. Контракт заключен сроком до 15 июля 2019 года. Напомним, 45-летний специалист возглавлял вторую команду красно-белых с лета 2013 года. «Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов.

УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко 3 марта

Апелляция полузащитника ЦСКА Романа Еременко будет рассмотрена в УЕФА 3 марта. Напомним, что игрок получил 2-летнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Отсчет срока наказания начинается с 6 октября 2016 года. 29-летний Роман Еременко выступает за ЦСКА с августа 2014 года. В чемпионате-2014/15 Еременко признавался самым ценным игроком РФПЛ. В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей за ЦСКА, забил три мяча, отдал две голевые передачи.
Читать полностью: https://sport.tut.by/news/football/520516.html

Яя Туре: «Китай? У нас с Ибрагимовичем другой менталитет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, почему он отказался от переезда в Китай. «Я в Китае? Нет! Взгляните на моего друга Ибрагимовича, который в свои 35 лет еще не собирается завершать с футболом и полон амбиций. Он большой игрок и чемпион. Для нас футбол был и останется на первом месте», – заявил Туре. Ранее сообщалось, что в Китае Туре предлагали контракт с зарплатой в 430 тысяч в неделю.

Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег

«Гранада» арендовала Адриана Рамоса

«Гранада» объявила об аренде колумбийского нападающего Адриана Рамоса. Срок договора рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист после окончания аренды в «Гранаде» свяжет себя с китайским клубом «Чонджин Лифан», а дортмундская «Боруссия», владеющая правами на игрока, получит 12 миллионов евро от трансфера. Отметим, что именно с уходом колумбийца был связан интерес дортмундцев к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

Агент: «Олунга предпочел китайский клуб ЦСКА из-за денег»

Агент Патрик Морк, представляющий интересы экс-нападающего «Юргордена» Майкл Олунги, рассказал, что стало причиной перехода 22-летнего игрока в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Напомним, активный интерес к кенийцу проявлял ЦСКА. «Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство «Юргордена» надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением. Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены армейцами, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – сказал Морк.

Российский журналист The Guardian сообщил об интересе Конте к Марио Фернандесу

Российский журналист британского издания The Guardian Александр Горюнов рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес действительно входит в сферу интересов главного тренера «Челси» Антонио Конте. «Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает. Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 миллионов евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – сказал Горюнов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

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