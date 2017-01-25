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Все трансферы зимы в Германии. Полная таблица

Бавария

Пришли: -

Ушли: п. Грин (Штутгарт), з. Бадштубер (Шальке, в аренду)

РБ Лейпциг

Пришли: н. Дамари (Н.Ю. Ред Булл, США, из аренды), з. Упамекано (Зальцбург, Австрия)

Ушли: п. Янелт (Бохум, в аренду), п. Туре (Шальке), п. Жанелт (Бохум, в аренду), н. Бойд (Дармштадт), з. Пападопулос (Байер, из аренды), п. Кальмар (Брондбю, Дания, в аренду)

Герта

Пришли: –

Ушли: п. Хегелер (Бристоль Сити, Англия)

Айнтрахт

Пришли: з. Ордонец (Барселона, Эквадор), п. Бешушков (Штутгарт), п. Вольф (Ганновер, в аренду)

Ушли: п. Флум (Санкт-Паули), н. Буньяку (Твенте, Голландия)

Хоффенхайм

Пришли:

Ушли: з. Ким (Чонбук, Корея), п. Понсе (Поррес, Перу), н. Варгас (Тигрес, Мексика)

Боруссия Д

Пришли: н. Исак (АИК, Швеция)

Ушли: н. Рамос (Чонбук, Китай), з. Суботич (Кельн, в аренду)

Кельн

Пришли: п. Клеменс (Майнц), з. Суботич (Боруссия Д, в аренду)

Ушли: з. Маврай (Гамбург), з. Младенович (Стандард, Бельгия)

Фрайбург

Пришли: п. Сьерро (Сьон, Швейцария)

Ушли: п. Лапревотт (Магдебург), п. Моллер Дэйли (Санкт-Паули, в аренду), п. Мефферт (Карлсруэ, в аренду), п. Хуфнагел (Нюрнберг)

Байер

Пришли: з. Пападопулос (РБ Лейпциг, из аренды), п. Бэйли (Генк, Бельгия)

Ушли: з. Папдопулос (Гамбург, в аренду), п. Крузе (Ляонинг, Китай), з. Бодер (Падерборн, в аренду)

Майнц

Пришли: п. Сверко (Карлсруэ), п. Куасон (Палермо, Италия), н. Кркич (Сток Сити, Англия, в аренду)

Ушли: п. Клеменс (Кельн), п. Малли (Вольфсбург), п. Родригес (Малага, Испания, в аренду), в. Курчи (свободный агент)

Шальке

Пришли: н. Бургсталлер (Нюрнберг), з. Бадштубер (Бавария, в аренду), п. Калиджури (Вольфсбург)

Ушли: з. Кайсара (Истанбул, Турция), п. Сэм (Дармштадт, в аренду), в. Грифер (Бристоль Сити, Англия, в аренду)

Аугсбург

Пришли: п. Ляйтнер (Лацио, Италия)

Ушли: з. Опаре (Ланс, Франция, в аренду)

Вольфсбург

Пришли: п. Базур (Аякс, Голландия), н. Осимхен (Ультимейт Страйкерс, Нигерия), п. Малли (Майнц), п. Нтеп (Ренн, Франция), п. Дежага (Аль-Араби, Катар)

Ушли: п. Дракслер (ПСЖ, Франция), з. Аскуис (Мельгар, Перу), п. Энрике (Сантос, Бразилия)

Боруссия М

Пришли: н. Вильялва (Серро Портеньо, Парагвай), з. Колоджейчак (Севилья, Испания)

Ушли: н. Вильялва (Серро Портеньо, Парагвай, в аренду), з. Домингес (завершил карьеру)

Вердер

Пришли: п. Дилейни (Копенгаген, Дания), п. Кляйнхайслер (Дармштадт, из аренды)

Ушли: п. Фроде (Вюцрбург Киккерс), н. Ти (Санкт-Паули, в аренду), з. Дианье (Метц, Франция, в аренду), п. Стернберг (Ференцварош, Венгрия), п. Кляйнхайслер (Ференцварош, Венгрия, в аренду)

Гамбург

Пришли: з. Маврай (Кельн), з. Пападопулос (Байер, в аренду), п. Уоллес (Гремио, Бразилия)

Ушли: з. Клебер (Сантос, Бразилия), п. Халилович (Лас-Пальмас, в аренду), з. Спахич (свободный агент)

Ингольштадт

Пришли: -

Ушли: з. Вал (Хайденхайм, в аренду)

Дармштадт

Пришли: п. Сэм (Шальке, в аренду), н. Бойд (РБ Лейпциг), п. Штейнхофер (свободный агент), п. Камавуака (Панетоликос, Греция), з. Баангард (Мидтьюлланд, Дания), п. Алтынтоп (Галатасарай, Турция)

Ушли: п. Кляйнхайслер (Вердер, из аренды), п. Бен-Хатира (Галатасарай, Турция), н. Обинна (свободный агент), п. Юнгвирт (Сан Хосе, США)

Германия. Бундеслига Трансферы зимы-2017 Бавария РБ Лейпциг Герта Айнтрахт Хоффенхайм Боруссия Д Кельн Фрайбург Байер Майнц Шальке-04 Аугсбург Вольфсбург Боруссия М Вердер Гамбург Ингольштадт Дармштадт
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Опять не угадал
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Аналитик 100%
1483952460
Мало как-то в бундес лиге трансферов
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vetalio
1485357349
Рамос лучше был.
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