«Спартак» выиграл у «Рубина», «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями». Онлайн последнего тура в году

Текстовый онлайн «Спартак» – «Рубин» – 2:1

Цифры и факты до матча:

«Спартак» не выиграл лишь 1 из последних 10 матчей дома. И лишь в 2 пропускал голы;

У «Спартака» в 7 последних матчах дома был лишь 1 «верховой»;

У «Спартака» – 5-матчевая беспроигрышная серия во встречах с «Рубином»;

В 5 из последних 7 матчей «Рубин» не пропускает голов

Крутой гол Жонатаса, повели гости!

Промес ответил еще до конца тайма, 1:1!

Гол Глушакова! И снова издалека!

Составы:

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1

Цифры и факты до матча:

Из 14 последних матчей дома «Краснодар» выиграл 12:

«КС» проиграли 3 последних встречи в гостях;

У «КС» 4 последних игры – «верховые». У «Краснодара» – 12 из 15 домашних;

«Краснодар» выиграл всего 2 (!) матча из 12 у «Крыльев»

Если долго мучиться, что-нибудь получится. 1:0, Смолов!

1:1, Корниленко! Отыгрались гости.

«Уфа» – «Томь» – 1:0

Цифры и факты до матча:

«Томь» не проиграла лишь 1 из последних 7 выездных матчей;

«Томь» забила лишь в 2 из последних 7 выездных игр;

«Уфа» отыграла лишь 1 «верховой» матч из последних 12

Сухов на 64-й минуте открыл счет в игре с «Томью», забив победный мяч «Уфы». Неплохо вышло.

«Амкар» – «Оренбург» – 3:0

Цифры и факты до матча:

«Амкар» вообще не пропустил ни одного гола в домашних встречах;

«Амкар» не проигрывает в последних 9 домашних матчах;

«Амкар» не отыграл ни одной «верховой» игры из последних 13 дома;

«Оренбург» ни разу не выиграл в гостях

Автогол Жунича помог «Амкару» повести в счете!

И уже в первом тайме его удвоил Идову.

Точку на последней минуте матча поставил Гиголаев.

«Арсенал» – «Анжи» – 1:0

Цифры и факты до матча:

«Арсенал» проиграл 5 последних матчей;

Безвыигрышная серия «Арсенала» составляет 14 игр;

«Арсенал» отыграл лишь 1 верховую игру из последних 10;

«Арсенал» и «Анжи» провели 7 матчей между собой, но ни разу не сыграли вничью

Беляев открыл счет в Туле!