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  • «Спартак» выиграл у «Рубина», «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями». Онлайн последнего тура в году

«Спартак» выиграл у «Рубина», «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями». Онлайн последнего тура в году

Текстовый онлайн «Спартак» – «Рубин» – 2:1

Цифры и факты до матча:

  • «Спартак» не выиграл лишь 1 из последних 10 матчей дома. И лишь в 2 пропускал голы;
  • У «Спартака» в 7 последних матчах дома был лишь 1 «верховой»;
  • У «Спартака» – 5-матчевая беспроигрышная серия во встречах с «Рубином»;
  • В 5 из последних 7 матчей «Рубин» не пропускает голов

Крутой гол Жонатаса, повели гости!

Промес ответил еще до конца тайма, 1:1!

Гол Глушакова! И снова издалека!

Составы:

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1

Цифры и факты до матча:

  • Из 14 последних матчей дома «Краснодар» выиграл 12:
  • «КС» проиграли 3 последних встречи в гостях;
  • У «КС» 4 последних игры – «верховые». У «Краснодара» – 12 из 15 домашних;
  • «Краснодар» выиграл всего 2 (!) матча из 12 у «Крыльев»

Если долго мучиться, что-нибудь получится. 1:0, Смолов!

1:1, Корниленко! Отыгрались гости.

«Уфа» – «Томь» – 1:0

Цифры и факты до матча:

  • «Томь» не проиграла лишь 1 из последних 7 выездных матчей;
  • «Томь» забила лишь в 2 из последних 7 выездных игр;
  • «Уфа» отыграла лишь 1 «верховой» матч из последних 12

Сухов на 64-й минуте открыл счет в игре с «Томью», забив победный мяч «Уфы». Неплохо вышло.

«Амкар» – «Оренбург» – 3:0

Цифры и факты до матча:

  • «Амкар» вообще не пропустил ни одного гола в домашних встречах;
  • «Амкар» не проигрывает в последних 9 домашних матчах;
  • «Амкар» не отыграл ни одной «верховой» игры из последних 13 дома;
  • «Оренбург» ни разу не выиграл в гостях

Автогол Жунича помог «Амкару» повести в счете!

И уже в первом тайме его удвоил Идову.

Точку на последней минуте матча поставил Гиголаев.

«Арсенал» – «Анжи» – 1:0

Цифры и факты до матча:

  • «Арсенал» проиграл 5 последних матчей;
  • Безвыигрышная серия «Арсенала» составляет 14 игр;
  • «Арсенал» отыграл лишь 1 верховую игру из последних 10;
  • «Арсенал» и «Анжи» провели 7 матчей между собой, но ни разу не сыграли вничью

Беляев открыл счет в Туле!

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Спартак Амкар-Пермь Уфа Краснодар Крылья Советов Анжи Арсенал Сухов Александр Глушаков Денис Смолов Федор Гиголаев Роланд Корниленко Сергей Жонатас Идову Брайан Промес Квинси Жунич Ивица
Комментарии (8)
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sega77+
1480936105
спартак чемпион
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Himlion
1480936877
Что значит верховой матч???
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pik54
1480952091
кто возглавит Уфу поле ухода Гончаренко?
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Scorp63
1480961453
Судья вовремя подмахнул свинотам!)
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батог
1480962897
Всех с победой !!! Пошел пить валидол.
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koka7751
1481006111
Арсенал, вперёд!
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koka7751
1481006254
Краснодар, опять те же грабли, что и в прошлом году. АУ........., Шалимов?!
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