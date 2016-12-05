«Спартак» выиграл у «Рубина», «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями». Онлайн последнего тура в году

Текстовый онлайн «Спартак» – «Рубин» – 2:1
Цифры и факты до матча:
- «Спартак» не выиграл лишь 1 из последних 10 матчей дома. И лишь в 2 пропускал голы;
- У «Спартака» в 7 последних матчах дома был лишь 1 «верховой»;
- У «Спартака» – 5-матчевая беспроигрышная серия во встречах с «Рубином»;
- В 5 из последних 7 матчей «Рубин» не пропускает голов
Крутой гол Жонатаса, повели гости!
Промес ответил еще до конца тайма, 1:1!
Гол Глушакова! И снова издалека!
Составы:
«Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1
Цифры и факты до матча:
- Из 14 последних матчей дома «Краснодар» выиграл 12:
- «КС» проиграли 3 последних встречи в гостях;
- У «КС» 4 последних игры – «верховые». У «Краснодара» – 12 из 15 домашних;
- «Краснодар» выиграл всего 2 (!) матча из 12 у «Крыльев»
Если долго мучиться, что-нибудь получится. 1:0, Смолов!
1:1, Корниленко! Отыгрались гости.
Цифры и факты до матча:
- «Томь» не проиграла лишь 1 из последних 7 выездных матчей;
- «Томь» забила лишь в 2 из последних 7 выездных игр;
- «Уфа» отыграла лишь 1 «верховой» матч из последних 12
Сухов на 64-й минуте открыл счет в игре с «Томью», забив победный мяч «Уфы». Неплохо вышло.
Цифры и факты до матча:
- «Амкар» вообще не пропустил ни одного гола в домашних встречах;
- «Амкар» не проигрывает в последних 9 домашних матчах;
- «Амкар» не отыграл ни одной «верховой» игры из последних 13 дома;
- «Оренбург» ни разу не выиграл в гостях
Автогол Жунича помог «Амкару» повести в счете!
И уже в первом тайме его удвоил Идову.
Точку на последней минуте матча поставил Гиголаев.
Цифры и факты до матча:
- «Арсенал» проиграл 5 последних матчей;
- Безвыигрышная серия «Арсенала» составляет 14 игр;
- «Арсенал» отыграл лишь 1 верховую игру из последних 10;
- «Арсенал» и «Анжи» провели 7 матчей между собой, но ни разу не сыграли вничью
Беляев открыл счет в Туле!