Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Джеко, валлийский Хави и корейцы. 10 самых прогрессирующих игроков сезона

Джеко, валлийский Хави и корейцы. 10 самых прогрессирующих игроков сезона

Донь-Вон Чжи («Аугсбург»)

Об этом парне кроме фанатов «Сандерленда» толком больше никто и не знал, хотя и там он не запомнился совсем – немного поиграл, да и отбыл обратно в «Аугсбург», куда уже ездил в аренду. В прошлом сезоне сыграл в старте лишь семь матчей за все время, в нынешнем – уже успел начать столько же в основе. Что касается прогресса, то теперь кореец гораздо чаще бьет (1,6 удара за игру вместо 0,6), круче обводит (1,8 вместо 0,2) и становится настоящим королем воздуха (4,1 верховых дуэли вместо 1). А как вам суперголище в ворота вышагивающего в зоне Лиги чемпионов «Лейпцига»?

Флориан Товен («Марсель»)

Этого футболиста вы помните по «Марселю» и по не слишком удачному сезону в «Ньюкасле». Французский вингер не дождался обрушения английского клуба в Чемпионшип, уехав в аренду еще в начале календарного года. В нынешнем «Марселе» прогрессировать чрезвычайно тяжело – команда тухнет на глазах и уже давно забыла о том, что такое борьба хотя бы даже за место в еврокубках, но у Товена на фоне круглого нуля в прошлом сезоне есть уже три забитых мяча в нынешнем. А с показателем 2,7 Товен входит в десятку лучших дриблеров французской Лиги 1.

Аллен Сен-Максимен («Бастия»)

С ним вообще знакомы, скорее всего, лишь фанаты французского чемпионата. Ну и те, кто следил за прошлогодним «Ганновером». «Монако» пока на этого 19-летнего полузащитника не слишком рассчитывает, так что и радости разгрома ЦСКА в Лиге чемпионов парень пока еще не постиг. Аренда в немецкий клуб могла помочь молодому футболисту развиться, а в итоге едва не убила самооценку – он сыграл в 16 матчах за «Ганновер» и лишь в одном из них его команда не проиграла (!), а сам француз лишь однажды вышел в старте. Сейчас в «Бастии» Сен-Максимен тоже не озабочен борьбой за чемпионство, но хотя бы регулярно появляется в основе и уже входит в тройку главных дриблеров Лиги 1. Бонус – красивый гол «Лорьяну»:

Пабло Пьятти («Эспаньол»)

Годовую аренду миниатюрного аргентинца из «Валенсии» (да еще и с правом выкупа) в Испании посчитали для «Эспаньола» большой удачей. В принципе, уход был логичен после неудачного последнего сезона, где Пьятти толком не слезал с валенсийской скамьи, но также было ожидаемо, что парень здорово заиграет в своей новой команде. Пока что на его счету восемь очков по системе «гол плюс пас» (3+5). Среди футболистов, отыгравших не более семи матчей в нынешнем сезоне – он являются абсолютным лидером по сумме этих двух результативных показателей. Это в лиге, где играют Месси, Неймар и Роналду.

Джо Аллен («Сток Сити»)

Здесь, как и в случае с Пьятти, мало кто сомневался, что переход в новую команду Джо Аллена пойдет игроку на пользу. В итоге у валлийца после удачного Евро-2016 пошла в гору еще и карьера в АПЛ, по крайней мере, по результативности и другим различным игровым показателям. За осень 2016-го Аллен забил столько же, сколько за все предыдущие четыре сезона в «Ливерпуле» – четыре гола, а на днях приписал себе и два голевых паса в игре против «Суонси». Удары, обводки, обостряющие передачи и другие дисциплины также обросли куда более красивыми цифрами за этот сезон.

Тео Уолкотт («Арсенал»)

Тео наконец-то проводит стабильно классный сезон: во-первых, его теперь гораздо чаще хватает на весь матч, во-вторых, он снова вернул себе место в основе, а в-третьих, забил целых пять голов в девяти играх АПЛ плюс еще три – в ЛЧ. И пусть Уолкотт все равно находится в тени Алексиса Санчеса, сейчас он чрезвычайно полезен для «Арсенала» и находится буквально в полушаге от десятки лучших в английской лиге по рейтингу Whoscored. Вот это и есть прогресс после серьезнейшей травмы колена.

Яго Фальке («Дженоа»)

В «Ювентусе» и «Тоттенхэме» талантливому испанцу заиграть не удалось, в «Дженоа» вроде был неплох, а в «Роме» не раскрылся. Зато сейчас стартанул так круто, как никогда прежде – целых восемь очков по системе «гол плюс пас» за восемь матчей – уж очень солидно, и фанаты «Торино» должны быть счастливы, что взлет Фальке пришелся на пребывание футболиста именно в их клубе. За место в пятерке лучших игроков Серии А Фальке сейчас спорит с Пауло Дибала, результативность которого пока заметно ниже. Потому и в нашем рейтинге нашлось место не аргентинцу, а испанцу.

Фелипе Андерсон («Лацио»)

Великолепный сезон-2014/15 породил массу слухов о готовности «МЮ» вывалить громадные деньги за лидера «Лацио», но сделка не состоялась, и за этими разговорами клуб и футболист синхронно провалили следующий чемпионат. Сейчас Андерсон возвращает себе былые позиции – на его счету один гол и четыре голевые передачи, прогресс во всех дисциплинах, особенно стоит отметить показатель обостряющих передач – с 0,8 до 2,6 за игру. Но главное, бразилец теперь отбирает мячи аж 4,1 раза за матч вместо прошлосезонных 1,8. Неужто смена тренера так повлияла на Андерсона или же снова захотелось в «МЮ»?

Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм»)

Казалось, что кореец точно покинет Англию после провального прошлого сезона, где он почти за три десятка матчей еле-еле выжал четыре гола и толком не имел никаких перспектив. Однако Сону удалось заменить получившего травму Кейна и наколотить те же четыре мяча всего за пару недель, да еще и принести «Тоттенхэму» единственную пока победу в ЛЧ – над ЦСКА в Москве. Что еще? 3,1 удара, 2,3 обостряющих передачи и 2,7 обводок в среднем за игру – весьма солидные показатели даже для АПЛ.

Эдин Джеко («Рома»)

Босниец – лидер нашего рейтинга суперпрогрессирующих футболистов из топ-5 лиг. В прошлом сезоне Джеко забил всего восемь мячей за «Рому», в нынешнем – уже наколотил десятку за 11 матчей. Он даже некоторое время побыл самым бьющим футболистом Европы, пока за дело не взялись Златан и Криштиану, хотя все равно сейчас Джеко хоть и проигрывает обоим в показателе ударов в среднем, но превосходит по количеству, сыграв на несколько матчей больше. Но главное, в общем рейтинге Whoscored, затрагивающем все пять главных чемпионатов Европы, Джеко уступает только лишь Неймару. Поразительный сезон пока что для боснийца. Интересно, что поставивший на уши всю Серию А Гонсало Игуаин после 11 туров прошлого сезона имел в своем активе лишь восемь забитых мячей.

По материалам whoscored.com.

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Италия Рома Арсенал Марсель Эспаньол Аугсбург Дженоа Лацио Тоттенхэм Бастия Сток Сити Джеко Эдин Уолкотт Тео Пьятти Пабло Аллен Джо Фальке Яго Сон Хын-Мин Чжи Донь-Вон Андерсон Фелипе Товен Флориан Сен-Максимен Аллен
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexis02lion
1478312139
И правда про большинство многие мало что слышали, если не следят за отдельными чемпионатами и клубами. В Аугсбурге есть другой кореец который уже давно на высоком уровне играет, но это круто что и второго вернули и он оправдывает ожидания. Францию не смотрю и не слежу за ней, так что было интересно почитать, что там и как сейчас. Пьятти вообще огонь. Рад что перешёл именно в Эспаньол. Тут точно всегда рады тем кто может стать новым лидером. Аллен развивается так как он тут звезда и оправдывает авансы, но с учётом игры за сборную он заслужил быть всё время в основе. Всё-таки в Ливерпуле тяжело и долго прогрессировать, даже Фирмино сразу не смог приспособиться к игре команды. Не люблю Арсенал, а потому прогресс Уолкотта мне безразличен. Яго вообще наверно сильнейший полузащитник во всём чемпионате, прогресс просто шикарный. Яго и Пьятти вообще пока лидеры в центре поля в своих чемпионатах, круче только может быть ещё и Салах. Лацио тоже нет смысла обсуждать, я больше за Рому. Сон просто вышел на свой уровень, который у него был ещё в Байере, за его прогрессом ещё в Германии следил. А Джеко да обоснованно лидер, после того неудачного сезона так зажигать в атаке стал.
Ответить
Главные новости
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+