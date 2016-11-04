Джеко, валлийский Хави и корейцы. 10 самых прогрессирующих игроков сезона

Донь-Вон Чжи («Аугсбург»)

Об этом парне кроме фанатов «Сандерленда» толком больше никто и не знал, хотя и там он не запомнился совсем – немного поиграл, да и отбыл обратно в «Аугсбург», куда уже ездил в аренду. В прошлом сезоне сыграл в старте лишь семь матчей за все время, в нынешнем – уже успел начать столько же в основе. Что касается прогресса, то теперь кореец гораздо чаще бьет (1,6 удара за игру вместо 0,6), круче обводит (1,8 вместо 0,2) и становится настоящим королем воздуха (4,1 верховых дуэли вместо 1). А как вам суперголище в ворота вышагивающего в зоне Лиги чемпионов «Лейпцига»?

Флориан Товен («Марсель»)

Этого футболиста вы помните по «Марселю» и по не слишком удачному сезону в «Ньюкасле». Французский вингер не дождался обрушения английского клуба в Чемпионшип, уехав в аренду еще в начале календарного года. В нынешнем «Марселе» прогрессировать чрезвычайно тяжело – команда тухнет на глазах и уже давно забыла о том, что такое борьба хотя бы даже за место в еврокубках, но у Товена на фоне круглого нуля в прошлом сезоне есть уже три забитых мяча в нынешнем. А с показателем 2,7 Товен входит в десятку лучших дриблеров французской Лиги 1.

Аллен Сен-Максимен («Бастия»)



С ним вообще знакомы, скорее всего, лишь фанаты французского чемпионата. Ну и те, кто следил за прошлогодним «Ганновером». «Монако» пока на этого 19-летнего полузащитника не слишком рассчитывает, так что и радости разгрома ЦСКА в Лиге чемпионов парень пока еще не постиг. Аренда в немецкий клуб могла помочь молодому футболисту развиться, а в итоге едва не убила самооценку – он сыграл в 16 матчах за «Ганновер» и лишь в одном из них его команда не проиграла (!), а сам француз лишь однажды вышел в старте. Сейчас в «Бастии» Сен-Максимен тоже не озабочен борьбой за чемпионство, но хотя бы регулярно появляется в основе и уже входит в тройку главных дриблеров Лиги 1. Бонус – красивый гол «Лорьяну»:

Пабло Пьятти («Эспаньол»)

Годовую аренду миниатюрного аргентинца из «Валенсии» (да еще и с правом выкупа) в Испании посчитали для «Эспаньола» большой удачей. В принципе, уход был логичен после неудачного последнего сезона, где Пьятти толком не слезал с валенсийской скамьи, но также было ожидаемо, что парень здорово заиграет в своей новой команде. Пока что на его счету восемь очков по системе «гол плюс пас» (3+5). Среди футболистов, отыгравших не более семи матчей в нынешнем сезоне – он являются абсолютным лидером по сумме этих двух результативных показателей. Это в лиге, где играют Месси, Неймар и Роналду.

Джо Аллен («Сток Сити»)

Здесь, как и в случае с Пьятти, мало кто сомневался, что переход в новую команду Джо Аллена пойдет игроку на пользу. В итоге у валлийца после удачного Евро-2016 пошла в гору еще и карьера в АПЛ, по крайней мере, по результативности и другим различным игровым показателям. За осень 2016-го Аллен забил столько же, сколько за все предыдущие четыре сезона в «Ливерпуле» – четыре гола, а на днях приписал себе и два голевых паса в игре против «Суонси». Удары, обводки, обостряющие передачи и другие дисциплины также обросли куда более красивыми цифрами за этот сезон.

Тео Уолкотт («Арсенал»)

Тео наконец-то проводит стабильно классный сезон: во-первых, его теперь гораздо чаще хватает на весь матч, во-вторых, он снова вернул себе место в основе, а в-третьих, забил целых пять голов в девяти играх АПЛ плюс еще три – в ЛЧ. И пусть Уолкотт все равно находится в тени Алексиса Санчеса, сейчас он чрезвычайно полезен для «Арсенала» и находится буквально в полушаге от десятки лучших в английской лиге по рейтингу Whoscored. Вот это и есть прогресс после серьезнейшей травмы колена.

Яго Фальке («Дженоа»)

В «Ювентусе» и «Тоттенхэме» талантливому испанцу заиграть не удалось, в «Дженоа» вроде был неплох, а в «Роме» не раскрылся. Зато сейчас стартанул так круто, как никогда прежде – целых восемь очков по системе «гол плюс пас» за восемь матчей – уж очень солидно, и фанаты «Торино» должны быть счастливы, что взлет Фальке пришелся на пребывание футболиста именно в их клубе. За место в пятерке лучших игроков Серии А Фальке сейчас спорит с Пауло Дибала, результативность которого пока заметно ниже. Потому и в нашем рейтинге нашлось место не аргентинцу, а испанцу.

Фелипе Андерсон («Лацио»)

Великолепный сезон-2014/15 породил массу слухов о готовности «МЮ» вывалить громадные деньги за лидера «Лацио», но сделка не состоялась, и за этими разговорами клуб и футболист синхронно провалили следующий чемпионат. Сейчас Андерсон возвращает себе былые позиции – на его счету один гол и четыре голевые передачи, прогресс во всех дисциплинах, особенно стоит отметить показатель обостряющих передач – с 0,8 до 2,6 за игру. Но главное, бразилец теперь отбирает мячи аж 4,1 раза за матч вместо прошлосезонных 1,8. Неужто смена тренера так повлияла на Андерсона или же снова захотелось в «МЮ»?

Хонг-Мин Сон («Тоттенхэм»)

Казалось, что кореец точно покинет Англию после провального прошлого сезона, где он почти за три десятка матчей еле-еле выжал четыре гола и толком не имел никаких перспектив. Однако Сону удалось заменить получившего травму Кейна и наколотить те же четыре мяча всего за пару недель, да еще и принести «Тоттенхэму» единственную пока победу в ЛЧ – над ЦСКА в Москве. Что еще? 3,1 удара, 2,3 обостряющих передачи и 2,7 обводок в среднем за игру – весьма солидные показатели даже для АПЛ.

Эдин Джеко («Рома»)

Босниец – лидер нашего рейтинга суперпрогрессирующих футболистов из топ-5 лиг. В прошлом сезоне Джеко забил всего восемь мячей за «Рому», в нынешнем – уже наколотил десятку за 11 матчей. Он даже некоторое время побыл самым бьющим футболистом Европы, пока за дело не взялись Златан и Криштиану, хотя все равно сейчас Джеко хоть и проигрывает обоим в показателе ударов в среднем, но превосходит по количеству, сыграв на несколько матчей больше. Но главное, в общем рейтинге Whoscored, затрагивающем все пять главных чемпионатов Европы, Джеко уступает только лишь Неймару. Поразительный сезон пока что для боснийца. Интересно, что поставивший на уши всю Серию А Гонсало Игуаин после 11 туров прошлого сезона имел в своем активе лишь восемь забитых мячей.

По материалам whoscored.com.