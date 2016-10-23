Иньеста пропустит 2 месяца. «Реал» выложит 100 миллионов за Дибалу. Дайджест событий дня

Иньеста получил травму и выбыл из строя на 2 месяца

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты. Напомним, футболист получил повреждение в матче девятого тура Примеры против «Валенсии» (3:2) и покинул поле на носилках. Позже стало известно, что игрок повредил боковую связку правого колена.

Сообщается, что на восстановление Иньесте потребуется около двух месяцев.

Руни может получить контракт на 80 миллионов

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни имеет выгодное финансовое предложение из Китая. Нападающий интересен клубу «Шанхай СИПГ». Китайская команда готова предложить контракт на 80 миллионов фунтов стерлингов.

«Манчестер Сити» интересуется Фабрегасом

«Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно может попытаться приобрести у «Челси» Сеска Фабрегаса. Клуб Хосепа Гвардиолы оценивает футболиста в 20 миллионов фунтов стерлингов, который должен прибавить креатива в полузащите.

Браво, Гвардиола. Почему Пеп делает все правильно

Промес усиленно восстанавливается от травмы

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, продолжающий восстановление от травмы, тренируется без выходных. Напомним, футболист получил повреждение во время матча за сборную Голландии. Игрок планирует восстановиться к игре следующего тура чемпионата России против ЦСКА.

«Без выходных, направляюсь на тренировку», – написал в своем Instagram Промес.

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Карреру не заботит работа судей

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 11-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

– Мы добились позитивного результата. Нам было тяжело в начале встречи. Затем поменяли игровую схему. И после этого рисковали лишь в конце поединка, когда соперники разыгрывали стандарты. В целом наши игроки старались и выполнили свою работу хорошо.

– Вас удивило, что в такую холодную погоду на стадион пришло много болельщиков?

– Нет, нисколько не удивлен. Знаю, как наши болельщики любят свою команду и поддерживают ее. Благодарен им за это.

– Как оцените судейство в матче?

– Не люблю обсуждать работу судей. Меня заботит то, как действует на поле моя команда и как улучшить ее игру.

Мартина Каррера – дочь-красавица тренера «Спартака»

Гол Майкона позволил «Локомотиву» отпраздновать победу над ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Майкон принес своей команде победу в матче 11-го тура РФПЛ над ЦСКА. Представляем вашему вниманию гол бразильца, который был забит на 65-й минуте встречи.

1:0 – Майкон, 65

«Реал» готов крупно потратиться на Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов мадридского «Реала». Испанский клуб готов потратить на покупку футболиста 100 миллионов евро, однако трансфер может состояться только после снятия с мадридцев трансферного запрета, который действует до января 2018 года. Если ФИФА снимет санкции с клуба раньше времени, то сделка может быть оформлена уже следующим летом.

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«Челси» не оставил камня на камне от обороны «Юнайтед»

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Педро, 1; 2:0 – Кэхилл, 21; 3:0 – Азар, 62; 4:0 – Канте, 70.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро (Чалоба, 71), Азар (Виллиан, 77), Коста (Батшуайи, 77).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Блинд, Смоллинг, Байи (Рохо, 51), Валенсия, Феллайни (Мата, 46), Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 65), Рашфорд, Ибрагимович.

Предупреждения: Педро, 1; Луис, 41; Алонсо, 66 – Байи, 29; Погба, 75.

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