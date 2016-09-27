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Пришпорить. 5 причин обыграть «Тоттенхэм»

Причина 1. Отсутствие Кейна

Гарри Кейн, главное оружие «шпор» в атаке, сейчас травмирован, что заметно облегчит армейцам задачу при обороне своих ворот. Кейн в каждом новом сезоне привык долго запрягать, но уже к сентябрю возвращаться к своей стандартной формуле «что ни матч, то гол». В отсутствие Гарри Игнашевичу и компании следует особое внимание обратить на корейца Сона. Тот не понаслышке знает, что такое обыгрывать российские клубы в Лиге чемпионов: пару лет назад Сон, будучи игроком «Байера» (еще одного соперника ЦСКА по нынешней группе), едва ли не в одиночку растерзал «Зенит» на «Петровском».

Сила, молодость, универсализм – три кита «Тоттенхэма»

Причина 2. Наличие европейского опыта

«Тоттенхэм» – редкий гость в Лиге чемпионов, так что на фоне команды Покеттино дружина Слуцкого обладает внушительным опытом выступлений в главном клубном турнире Старого Света. Именно этого опыта «Тоттенхэму» и не хватило в первом туре, когда «шпорам» на «Уэмбли» не поддался тертый европейский калач «Монако»: монегаски быстро забили два мяча в ворота Льориса и в итоге увезли на Лазурное побережье три очка. Да и Покеттино, в отличие от Слуцкого, новичок в Лиге чемпионов, так что армейцы вовсе не должны смотреть на гостей из Лондона снизу вверх.

Причина 3. Хорошая игра против английских клубов

Конечно, у армейцев случались и поражения в схватках с англичанами: они проигрывали и «Челси», и «Ливерпулю» в Суперкубке, и «Манчестер Юнайтед». Однако при этом – и совсем недавно – подопечные Слуцкого обыгрывали «Манчестер Сити», причем на выезде; с тем же «Юнайтед» год назад в Химках они разошлись миром; а в незапамятные времена, 10 лет назад, команда Валерия Газзаева ни разу не пропустила в двух стыках с грозным лондонским «Арсеналом». Гости из Туманного Альбиона явно не большие поклонники вояжей в холодную Россию, так что будем надеяться, что в конце сентября «Арена ЦСКА» обдаст подопечных Покеттино настоящим октябрьским холодом.

Причина 4. Фактор своего поля

Совсем недавно ЦСКА переехал на новый стадион, и Леонид Слуцкий обмолвился: «После переезда на «Арену ЦСКА», болельщики вправе требовать еще больше». Открытие своего стадиона – действительно важнейшее событие в новейшей истории клуба, и было бы как нельзя кстати отметить его удачной игрой в Лиге чемпионов. Зачинать еврокубковую летопись «Арены ЦСКА» поражением не хочется никому, кроме «Тоттенхэма», который жаждет наверстать упущенное после фиаско в первом туре. Но у армейцев есть если и не все, то очень многое, чтобы помешать «шпорам» в их задиристых планах: это, в первую очередь, полный стадион преданных болельщиков и горячее желание их не подвести.

«За него надо сказать спасибо маме. Она – мощнейшая. При этом – настоящий босс». Отрывок из книги Игоря Рабинера о детстве Леонида Слуцкого

Причина 5. Мотивация Акинфеева

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп на днях съязвил: «В матчах с «Тоттенхэмом» Акинфеев точно пропустит». Мотивации сыграть на ноль у Игоря и так полно, а тут еще и Реднапп со своей неприятной уверенностью. Вполне возможно, что самого капитана армейцев эта черная серия беспокоит не так сильно, как его поклонников, однако, как ни крути, желание сбросить с себя ее оковы у Акинфеева наверняка есть. В Леверкузене Игорь отыграл выше всяких похвал – тем обиднее было пропустить от «аптекарей» два гола в самом начале.

Лига чемпионов Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Акинфеев Игорь Кейн Гарри Слуцкий Леонид Почеттино Маурисио
Комментарии (24)
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ruverzema29rus
1474981423
Тоттенхэм без труда раскатает ЦСКА... никакой опыт, мотивация, свое поле не помогут... вы забыли про Ламелу, Даера, Али, Уокера, Эриксена... ставлю на голы этих людей и один от Дзагоева - 1:5 в пользу гостей.
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84aivengo
1474981543
первая причина- если хотим о себе дать знать ,( хотя бы в ле пробиться),надо воевать,биться в домашних матчах(тем более свой стадион,свой дом) вторая причина-хватит антирекорды бить,становиться командой для битья.. третья- зарабатывать очки в копилку уефа четвертая- денежные возлияния от каждого положительного результата в казну клуба пятая- ради болельщиков,ради всех.кто верит и продолжает верить в ЦСКА!
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salvor1986
1474982583
Удачи ЦСКА, даешь очки в копилку!!!
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river31
1474983390
Верим в победу! Вперед ЦСКА!
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Aldo.CSKA
1474983978
Верим в ребят!!
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CSKA №1
1474985151
Рвать Тотен!!!Вперед ЦСКА!!!
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gak71
1474992972
ВПЕРЕД АРМЕЙЦЫ!!!
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DEFENDER114
1474993515
ЦСКА ВСЕГДА будет Первым!!!
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Vladimir1984
1474998333
ЦСКА МОСКВА!!!!! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!!!
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Kuborg_Ua
1475008649
Тоттенхэм побеждает ЦСКА...
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