Программа-максимум. Какой крутой футбол смотреть до старта РФПЛ

«Вест Хэм» – «Рубин» (товарищеский матч, 20 июля)

«Рубин» обещает стать самой интересной командой РФПЛ. Пригласили нового тренера, уже купили игроков на 20 млн евро. Хави Грасия до этого тренировал «Малагу» и строил там неплохой оборонительный футбол. Отсюда и предположения, что «Рубин» делает попытку вернуться к годам бердыевского чемпионства и добиться успеха с прагматичной, сухой и результативной игрой.

Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

Матч с командой, входящей в десятку лучших в АПЛ, – хорошее испытание для казанцев, которые, видимо, претендуют на попадание в еврокубки. Понятно, что ждать результата или делать выводы после товарищеских игр не стоит. Но все же нечасто наши команды встречаются с соперниками такого уровня. Тем более что до старта группового этапа еврокубков еще далеко.

Что еще посмотреть: «Монако» – «Зенит» (19 июля), ПСВ – «Порту» (21 июля)

«Гуанчжоу Фули» – «Гуанчжоу Эвергранд» (Китайская Суперлига, 20 июля, 14:35)

Пока европейцы отдыхают, в Китае чемпионат в самом разгаре. И привлекает он не только громкими именами футболистов, которые уехали в Азию на заработки. В Китае начинают появляться настоящие дерби, одно из самых интересных – встреча «Гуанчжоу Фули» и «Гуанчжоу Эвергранд». Сравнивая с европейскими противостояниями, это дерби похоже на «Ювентус» – «Торино». Одна команда (Эвергранд) однозначно сильнее другой, но зато у андердога (Фули) есть яростные фанаты и поддержка города. В таких условиях наблюдать за дерби всегда интересно.

Китайский футбол активно развивается, потому что государство вкладывает в него безумные деньги, а клубы хотят заработать на покупках звезд. Понято, что смотреть Суперлигу во время европейского сезона пока никто не станет. Но лето – самое время расширять горизонты.

Китай, США, Чили – лиги, за которыми нужно следить, пока это не стало мейнстримом

Что еще посмотреть: «Цзяну Сунин» – «Хэбэй Чайна Фортун» (20 июля)

«Индепендьенте дель Валье» – «Атлетико Насьональ» (Кубок Либертадорес, финал, 20 и 27 июля)

Теперь поговорим о Южной Америке. Там к решающей стадии подошла континентальная Лига чемпионов. В финале встретятся колумбийский «Атлетико Насьональ» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье». Эквадорские клубы вообще только дважды выигрывали Кубок Либертадорес. Последний раз в 1998-ом году. На этот раз «Индепендьенте» сделал невероятное – расправился в плей-офф с аргентинскими грандами, «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс».

Копа Америка в этом году не радовала нас красивой игрой. Возможно, сказалась усталость игроков, приехавших в США после тяжелого европейского сезона. В клубном южноамериканском футболе такой проблемы нет, участники, наоборот, подошли к финалу в лучших кондициях. Так что будем смотреть качественный южноамериканский футбол, его не так много.

ЦСКА – «Зенит» (Суперкубок России, 23 июля, 19:00)

К сожалению, матч за Суперкубок не пройдет на новой арене ЦСКА. Тем не менее, встреча лучших команд России – событие важное и интересное. «Зенит» поменял тренера и потерял Халка, ЦСКА сохранил тренера и потерял Мусу. Команды изменились по сравнению с прошлым сезоном, и Суперкубок – хороший шанс оценить их уровень. Как-никак, а это все же игра за трофей.

«Нью-Йорк Ред Булз» – «Нью-Йорк Сити» (МЛС, 24 июля, 20:00)

Еще одно дерби в списке летних дел. Две команды из Нью-Йорка в этом сезоне играют намного лучше и входят в тройку сильнейших в Восточной конференции. Матч специально проводят в удобное для Европы время, чтобы побольше заработать на нем. Оно и понятно. Встреча богатейших клубов МЛС с участием Вильи, Пирло и Лэмпарда – такой блокбастер обязательно должен идти в прайм-тайм.

Что еще посмотреть: «Филадельфия» – «НЙ Ред Булз» (18 июля), Матч всех звезд МЛС («Звезды МЛС» – «Арсенал», 28 июля)

Финал чемпионата Европы U-19 (24 июля)

В Германии стартовал чемпионат Европы для юношей до 19 лет. Тот самый, в котором год назад сборная России дошла до финала, проиграв там Испании. На этот раз Россия в финальную часть не попала, зато попали голландцы, чья игра радует явно сильнее, чем выступление взрослых коллег.

Пока идет групповой этап и фаворитами являются сборные Англии, Италии и Португалии. А вот у хозяев турнира, немцев, игра пока не получается – два матча и оба раза поражение.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (Международный кубок чемпионов, 25 июля, 14:30)

Международный кубок чемпионов становится уже традиционным летним турниром, который сильнейшие клубы мира используют для заработка и подготовки к сезону. В этом году участие впервые примет «Лестер» (куда же без него). Но мы рекомендуем вам посмотреть в первую очередь манчестерское дерби. Пройдет оно не в Манчестере, а в Азии. Но даже там встреча Гвардиолы и Моуриньо в рамках дерби вызывает огромный ажиотаж.

Что еще посмотреть: «Реал Мадрид» – «ПСЖ» (28 июля), «Тоттенхэм» – «Атлетико» (29 июля)

«Руни может быть «девяткой с половиной», но не «шестеркой». Как Моуринью будет использовать капитана «МЮ»

«Ростов» – «Андерлехт» (Лига чемпионов, квалификация, первый матч, 26 июля, 21:00)

В рамках третьего раунда квалификации ЛЧ Ростов сыграет один из важнейших матчей сезона. Попадание в еврокубки – новый уровень для команды Бердыева. Поэтому ростовчане подойдут ко встрече с Андерлехтом со всей ответственностью. Если проиграют – еще будет шанс сыграть в Лиге Европы. Но начать сезон с такой победы – архиважно.

Что еще посмотреть: «Фенербахче» – «Монако» (26 июля), «Аякс» – ПАОК (26 июля)

В МЛС сотворили суперпас года

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