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  • «Лестер» победил без Варди. Роналду может не сыграть с «Ман Сити». Дайджест событий дня

«Лестер» победил без Варди. Роналду может не сыграть с «Ман Сити». Дайджест событий дня

Роналду, Бензема, Бэйл и Пепе могут пропустить матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

«Реал» может лишиться ряда ключевых игроков накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В частности, нападающие «сливочных» Криштиану Роналду и Карим Бензема испытывают недомогания. А нападающий Гарет Бэйл и защитник Пепе не приняли участие в воскресной тренировке команды и вместо этого работали с физиотерапевтами.

Уилшир появился в матче АПЛ впервые за последние 336 дней

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир вышел на поле в матче 35-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (0:0), заменив на 84-й минуте Месута Озила. Таким образом, это первое появление хавбека в составе «канониров» в игре чемпионата Англии за последние 336 дней. Последний раз Уилшир принимал участие в данном турнире в мае прошлого года, но при этом успел сыграть в Кубке Англии.

Дзанетти подписал с «Интером» пожизненный контракт

Бывший защитник и капитан «Интера» Хавьер Дзанетти заключил с миланской командой контракт, согласно которому аргентинец проведет в структуре клуба всю жизнь. «Провести остаток карьеры в месте, которое я люблю больше всего, – это огромная честь для меня. В «Интере» прошли лучшие годы моей жизни и семьи», – сказал Дзанетти. Напомним, за миланский клуб Дзанетти выступал с 1995 по 2014 год, где провел больше 600 матчей.

Озил установил рекорд по созданным голевым моментам в АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил установил новый рекорд по созданным для партнеров моментов в одном розыгрыше английского чемпионата. Данный показатель достиг отметки в 137 шансов. Предыдущее достижение принадлежало Фрэнку Лэмпарду (134 шанса). В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» в АПЛ 32 матча, в которых забил шесть голов и сделал 18 голевых передач.

Боккетти хочет продлить контракт со «Спартаком» и получить российское гражданство

Агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа д’Амико сообщил о заинтересованности своего клиента в продлении контракта с красно-белыми, а также о его намерениях получить российское гражданство. «Еще не начинали переговоры со «Спартаком». В ближайшее время буду говорить с Сальваторе в Москве. На данный момент у нас нет договоренности. Но, конечно, он хочет остаться в «Спартаке. Он собирается получить гражданство, но мне надо будет уточнить детали», – проинформировал агент.

Смолов установил рекорд «Краснодара» суперголом в ворота «Уфы»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметился забитым мячом в матче 25-го тура РФПЛ с «Уфой». Этот гол стал для российского форварда 14-м в нынешнем чемпионате. Таким образом, Смолов установил новый клубный рекорд по количеству забитых мячей в рамках одного розыгрыша РФПЛ. Предыдущее достижение – 13 голов.

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«Кубань» может разорвать контракт с Павлюченко из-за его конфликта с Ташуевым

Руководство «Кубани» задумывается о досрочном расторжении контракта с нападающим команды Романом Павлюченко. Как сообщает источник, между форвардом и наставником краснодарцев Сергеем Ташуевым произошел конфликт, в результате которого игрок был сослан в дубль. Причиной конфликта явилось недовольство 34-летнего футболиста тем, как главный тренер общается с командой и персоналом клуба.

«Лестер» без Варди в составе не оставил шансов «Суонси»

В матче 35-го тура АПЛ лидер чемпионата «Лестер» без лучшего бомбардира команды Джейми Варди разгромил на своем поле «Суонси» – 4:0. Дубль в составе «лис» оформил Леонардо Ульоа. Остальные голы забили Марез и Олбрайтон. Преимущество «Лестера» над «Тоттенхэмом» увеличилось до восьми очков. «Арсенал» и «Манчестер Сити» лишились шансов на титул.

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Англия. Премьер-лига Европа Лестер Арсенал Реал Краснодар Кубань (ЛФЛ) Смолов Федор Озил Месут Уилшир Джек Роналду Криштиану Дзанетти Хавьер
Комментарии (8)
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JI e x a
1461523981
просмотрел рекламу до видео, потом, во время видео, просто нажал на паузу, чтобы добавить звук, и опять реклама. Админы, давайте уже вставляйте рекламу через каждые 15 секунд видео, денег нарубите, в мешках не унесете.
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rumbinaddd
1461547805
ужас с этими рекламами
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mihail1980
1461557082
)
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swot1205
1461559218
Лестер-молодцы
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арейская
1461559476
Павлюченко решил пропиариться и таким образом напомнить о себе, игрой-то никак не получается
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iiiiiws
1461562708
76 многовато билич выигрывал 17 числа если не судейство
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PopCorn963
1461852444
Лестер-чемпион!
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