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    Празднование дня. Автора гола укусили за ногу


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    Голосов: 0
    14.04.2016 18:55
    Сегодня Луис Суарес попытается вывести «Барселону» в полуфинал Лиги чемпионов, пока его последователи из второй немецкой Бундеслиги кусаются в честь забитого мяча.

    «Арминия» результативно съездила в Зандхаузен, разгромив местный клуб в матче Второй Бундеслиги (4:1), а ее южнокорейский полузащитник Ре Сон У попытался откусить партнеру ногу после забитого гола. Пострадавший – Фабиан Клос, именно его мяч стал победным в этой игре.

    К слову, «Арминия» и «Зандхаузен» толком ни за что не борются и мирно соседствуют в турнирной таблице на 12-м и 13-м местах, однако радость от гола выражают бурно.

    А Клос пусть не жалуется. Ему и так досталось куда меньше, чем другому парню лет шесть назад.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 апреля 2016, 23:07

      зубастиков хватает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 18 апреля 2016, 16:55

      а зачем? ... Суаресами хотят быть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 17 апреля 2016, 22:13

      жееееесть второе видео

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 апреля 2016, 19:33

      )

      1
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