Ибрагимович может завершить карьеру. «Бавария» сохранит Левандовски. Дайджест событий дня

Ибрагимович задумался о завершении карьеры

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович заявил, что предпочел бы завершить свою профессиональную карьеру на мажорной ноте. «В этой жизни может всякое, даже самое немыслимое. Может быть, я вообще завершу карьеру. Я бы предпочел завершить свою карьеру на высокой ноте», – признался Ибрагимович. Известно, что серьезный интерес к 34-летнему шведу имеется у клубов Англии, Италии и Китая.

Руни стал футбольным экспертом на ТВ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни стал футбольным экспертом на канале ITV на время игры национальной команды с Голландией. Напомним, что Руни не может играть из-за травмы. В этом сезоне на счету нападающего семь голов за 22 игры.

«Анжи» расторг контракты с двумя игроками

В составе «Анжи» произошли изменения. Клуб по обоюдному согласию расторг контракты с защитниками Расимом Тагирбековым и Камилем Агаларовым. «Мы приняли непростое решение. Но это решение было обусловлено текущими интересами команды. Такова футбольная жизнь. Спасибо большое Расиму и Камилю за все, что они сделали для «Анжи», – сказал главный тренер Руслан Агаларов.

«Боруссия» готова продать Обамеянга за 100 миллионов

Руководство дортмундской «Боруссии» не тревожат слухи о возможном уходе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сказал исполнительный директор Ханс-Йоахим Вацке. «Мы не просто так продлили контракт с игроком до лета 2020-го года. Мы хотим, чтобы он и дальше много забивал за «Боруссию». Если кто-то предложит 100-120 миллионов евро – рассмотрим предложение. Но у нас в приоритете – продление соглашения», – сказал Вацке.

Как стать крутым футболистом на самом бедном континенте планеты

Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2021-го года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подпишет новый контракт с клубом. Срок контракта рассчитан на пять лет – до 2021-го года. Напомним, что ранее поляком интересовался мадридский «Реал». В этом сезоне Левандовски отметился 25 голами за 26 игр.

Великолепная семерка. Кому Мануэль Нойер закрывает дорогу в сборную Германии

Террорист-смертник выдавал себя за бывшего игрока «Интера»

Террорист-смертник Хальд аль-Бакрауи, который применил пояс смертника на станции метро Брюсселя Маальбек, использовал поддельные документы. Более того, он выдавал себя за бывшего игрока «Интера» Ибрахима Мааруфи. Напомним, что Мааруфи играл за «Интер» два сезона, в которых забил шесть голов. Сейчас 27-летний футболист выступает за «Паганезе» в третьем итальянском дивизионе. В результате терактов в Брюсселе погибло более 30 и пострадало более 100 человек.

Куртуа не знает, где будет играть в следующем сезоне

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа признался, что его будущее зависит от желания руководства лондонского клуба. Его связывают с переходом в «Реал». «Сейчас я не могу точно сказать, где начну следующий сезон, все зависит от желания руководства «Челси». Я хочу завершить сезон на мажорной ноте, хотя он станет первым в моей карьере без трофеев. Для меня этот сезон складывается очень сложно, но сейчас я сфокусирован на том, чтобы удачно выступить со сборной Бельгии на Евро-2016», – сказал Куртуа.

На Джонсона напали в тюремной душевой

Экс-хавбек «Сандерленда» Адам Джонсон, отбывающий срок в тюрьме за развращение несовершеннолетней, подвергся нападению со стороны других заключенных. Инцидент произошел в душе, где футболисту были нанесены несколько порезов бритвами. Кроме того, Адама предупредили, что подобное может повториться в дальнейшем.

Адам Джонсон получил 6 лет тюрьмы за секс с 15-летней девушкой