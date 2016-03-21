Муса, Зе Луиш, Самедов и другие герои – в обзоре 21-го тура РФПЛ

Герой: Николай Зайцев («Амкар»)

Матч с лидером чемпионата «Амкар» может смело записать себе в актив – к победе он был даже ближе, чем «Ростов», а в обороне сыграл предельно аккуратно. Главной звездой за два прошлых тура у пермяков был Дмитрий Белоруков, однако свою 250-ю игру в составе «Амкара» 32-летний защитник провел в тени партнера по центру обороны. «Сухой» матч пермского клуба – большая заслуга Николая Зайцева, который стал лучшим в составе своей команды, грамотно выбирая позицию, а также успешно отбирая и перехватывая мячи. Как его переиграть ростовчане так и не придумали, голов они в отсутствие Бухарова и Азмуна не забили и уехали из Перми с одним набранным баллом. Впрочем, как отметил Курбан Бердыев, ничья на выезде – хороший результат. Что ж, так тому и быть.

Герой: Ахмед Муса (ЦСКА)

В исходе матча не было вообще никаких сомнений, хоть и ужасное поле на «Арене Химки» здорово мешало ЦСКА комбинировать. Тем не менее, Ахмед Муса забил дважды, а его партнеры лишь однажды (!) позволили игрокам «Кубани» пробить по воротам красно-синих – настолько громадным было превосходство ЦСКА в этой игре. Матч в Химках очень полюбился числу «50» – именно столько голов стало в активе Мусы в составе ЦСКА после этого дубля, именно до такого количества предупреждений довел свою «карточную» статистику Понтус Вернблум. Стоит также отметить выход в старте Александр Головина (из-за чего на скамейку запасных присел Роман Широков), хотя в целом 19-летний полузащитник армейцев ничем особенным не отметился – один обостряющий пас, да два попадания в офсайд. Впрочем, это никак не помешало ЦСКА легко победить и вернуть себе единоличное лидерство, а «Кубань» довела количество матчей без побед в гостях, страшно сказать, до 18. Последний раз на чужом поле она выигрывала осенью позапрошлого года под руководством Виктора Гончаренко.

Герой: Зе Луиш («Спартак»)

Давненько красно-белые не переигрывали «Анжи» в Махачкале настолько легко, матч порой даже напоминал осеннюю кубковую встречу в Нижнем Новгороде, где «Спартак» наколотил семь голов «Волге». Зе Луиш снова попал в наш список героев, только теперь ему даже не потребовалось переворачивать ход матча – он спокойно сделал свою работу, играючи оформив дубль: сначала абсолютно без помех послал мяч в ворота после розыгрыша углового, а в конце матча откликнулся на подачу Мельгарехо, записавшего первое результативное действие в новой команде. Между двумя голами Зе Луиша отличились Глушаков и Промес, ну а «Анжи» выглядел настолько слабо, что ни о какой первой домашней победе в сезоне не могло идти и речи. И то, что две трети своих очков махачкалинцы взяли в матчах с московскими командами, в итоге никакой роли не сыграло.

Герой: Александр Самедов («Локомотив»)

Пожалуй, самый жгучий матч тура, как и предполагалось, был сыгран на стадионе «Кубань» между «Краснодаром» и «Локомотивом». Впрочем, первый тайм команды провели довольно вяло, хоть и встрепенулись под конец, когда счет открыл Ян Дюрица, но уже после перерыва не дали никому заскучать. Хозяева выровняли положение после точного удара Маурисио Перейры, но красивый победный мяч вколотили гости, причем его автором стал забивающий уже в четырех матчах подряд Александр Самедов. Таким образом, «Локомотив» вернулся в тройку, а «Краснодар» потерпел домашнее поражение впервые с июля прошлого года и рухнул на седьмую строчку в турнирной таблице.

Герой: Николай Заболотный («Урал»)

В пяти из шести последних домашних матчей «Терек» забивал сопернику минимум два гола, а «Уралу» мог отгрузить гораздо больше, если бы голкипер гостей не поймал кураж. Николай Заболотный вытащил уйму мячей, капитулировав лишь однажды, когда Олег Иванов финтами разбросал в разные стороны всю уральскую защиту и точно пробил в дальний угол. Именно так «Терек» отыгрался после пропущенного гола от Дорожкина, но больше забить не сумел, хоть и стрелял по воротам «Урала» аж 25 раз (екатеринбургский клуб ответил всего тремя ударами). 1:1, и грозненцы потеряли возможность хотя бы временно забраться в тройку призеров, а уральцы так и остались на дне первой половины турнирной таблицы.

Герой: Гекдениз Карадениз («Рубин»)

Матч «Рубин» – «Мордовия» на «Казань-Арене» вышел одним из самых зрелищных в туре – команды словно сговорились разогреть зрителей перед манкунианским дерби и с удовольствием летели в атаку, а заодно и растранжирили уйму опасных моментов. В первом тайме счет открыл нападающий гостей Руслан Мухаметшин, а после перерыва хозяев вылетел спасать их лидер Гекдениз Карадениз, поменявший Дениса Ткачука. Турок сразу же обострил игру, создав несколько моментов для своих партнеров, а в середине второго тайма забил сам, отлично обыгравшись с Марко Девичем и четко уложив мяч в дальний угол ворот «Мордовии». Казань ждала свою главную звезду, она ее дождалась, но на победу наиграть не сумела, а саранский клуб продлил безвыигрышную гостевую серию до 11 матчей.

Антигерой: Иван Пауревич («Уфа»)

Пять матчей подряд «Уфа» не проигрывала дома, а в случае успеха в игре с «Динамо» приблизилась бы в таблице к бело-голубым вплотную. Сбыться надеждам было не суждено, главным образом, из-за слабой игры переведенного в центр защиты хорватского полузащитника уфимцев Ивана Пауревича – он не смог помешать забить победный гол Бечираю, а затем едва не срезал мяч в собственные ворота, да и в целом отыграл куда хуже партнеров по обороне. А вот кто впечатлил, так это 21-летний правый защитник «Динамо» Дмитрий Живоглядов – на его счету не только несколько важных отборов, перехватов и выносов, но и голевой пас, благодаря которому Бечирай легко поразил ворота «Уфы». Динамовцы победили 1:0 и хоть немного разбавили свою ужасающую статистику, согласно которой они выигрывали всего однажды в 13 предыдущих матчах.

Антигерой: Надсон («Крылья Советов»)

Объективно говоря, не так уж много было шансов у самарского клуба спастись от поражения в выездном (для обеих команд) матче против гораздо более мощного и классного «Зенита». Сыграй впервые вышедший в нынешнем году центрдеф «Крыльев Советов» Надсон на своем уровне – их было бы побольше, а в итоге бразилец вместе с партнерами сначала прозевал рывок вышедшего один на один Артема Дзюбы (и тот забил свой 99-й гол в карьере), а затем толкнул в своей штрафной Смольникова, после чего Халк удвоил счет с пенальти. Кроме того, на счету Надсона не было ни удачных отборов, ни выигранных единоборств. «Зенит» же отбился от нескольких опасных атак «Крыльев», что-то создал сам, а так – полностью контролировал игру и сохранил победный счет 2:0. Питерцы набрали три гостевых очка впервые с лета прошлого года (!) и вновь расположились всего в четырех баллах от второго лигочемпионского места.

Сборная 21-го тура РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре

В 22-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Канга («Ростов»), Адилсон («Терек»), Кулаков («Урал»), Кузьмин («Рубин»), Губочан («Динамо»).

Почему мы будем ждать следующего тура

Потому что через две недели (после перерыва на матчи сборных) мы увидим кавказское дерби «Терек» – «Анжи» и любопытный матч «Локомотива» с «Рубином», а также узнаем, сможет ли «Краснодар» переиграть в гостях «Динамо» и сдюжит ли «Спартак» на выезде против «Ростова». Однако главная битва тура, бесспорно, состоится в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет ЦСКА. Заинтригованы? Да, у нас, безусловно, есть повод скучать по РФПЛ. И даже не один.

Результаты 21-го тура РФПЛ:

«Амкар» – «Ростов» – 0:0

«Анжи» – «Спартак» – 0:4

«Уфа» – «Динамо» – 0:1

«Терек» – «Урал» – 1:1

ЦСКА – «Кубань» – 2:0

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2

«Рубин» – «Мордовия» – 1:1

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:2

Расписание 22-го тура:

2 апреля (суббота): «Урал» – «Уфа», «Терек» – «Анжи», «Кубань» – «Амкар», «Ростов» – «Спартак»

3 апреля (воскресенье): «Мордовия» – «Крылья Советов», «Локомотив» – «Рубин», «Зенит» – ЦСКА

4 апреля (понедельник): «Динамо» – «Краснодар»

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ