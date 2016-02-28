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«Манчестер Сити» – обладатель Кубка Лиги. Дайджест событий дня

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги

В финальном матче Кубка Лиги «Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль» и стал победителем турнира. Основное и дополнительно время встречи закончилось с ничейным счетом. На гол хавбека «горожан» Фернандиньо мерсисайдцы ответили точным выстрелом Фелипе Коутиньо под конец основного времени поединка. А в серии послематчевых пенальти благодаря точным ударам Наваса, Агуэро и Туре «Сити» отказался сильнее 3:1.

Моуринью составил шорт-лист из пяти защитников для «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, который со следующего сезона может возглавить «Манчестер Юнайтед», назвал пятерку защитников, один из которых должен будет пополнить состав манкунианцев в случае назначения португальского специалиста. В данный список вошли Джон Стоунс из «Эвертона», Марк Бартра из «Барселоны», Эмерик Ляпорт из «Атлетика», Рафаэль Варан из «Реала» и Маркиньос из «ПСЖ».

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Россия сыграет с Литвой, Францией, Чехией и Сербией перед ЧЕ-2016

Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам, которые будут проведены в рамках подготовки национальной команды к чемпионату Европы 2016 года. В марте подопечные Леонида Слуцкого сыграют со сборными Литвы и Франции, а в июне будут противостоять Чехии и Сербии. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко.

«Челси» заинтересован в приобретении защитника «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Скотт Данн может продолжить карьеру в «Челси». «Пэлас» просит за 29-летнего игрока 20 миллионов фунтов, потому что тот недавно заключил с клубом новый контракт сроком на пять лет, однако синие не намерены платить такой суммы и рассчитывают сбить цену.

«Реал» планирует продать Роналду по окончании сезона

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона может покинуть «королевский клуб». Сообщается, что после вчерашних высказываний португальца о своих партнерах, руководство команды приняло решение продать футболиста.

10 игроков, которые не соответствуют уровню «Реала»

Миланов получил серьезное повреждение в игре чемпионата Швейцарии

Хавбек ЦСКА Георгий Миланов, выступающий на правах аренды в «Грассхоппере», получил серьезное повреждение во встрече 22-го тура чемпионата Швейцарии против «Вадуца» (1:1). Игрок начал матч с первых минут, однако через 20 минут ему пришлось покинуть поле с помощью медперсонала и носилок. Предварительный диагноз весьма неутешителен – разрыв связок.

Зенит» вышел в полуфинал Кубка России

«Зенит» лишь в дополнительное время смог переиграть «Кубань» в 1/4 финала Кубка России. Победу петербургцам вместе с путевкой в полуфинал принес гол Маурисио на 104-й минуте встречи. В этом матче приняли участие Селезнев и Сантана – звездные новички краснодарского клуба. Остальные матчи текущей стадии Кубка России состоятся в начале марта.

Дубль Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Арсеналом»

В центральном матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Арсеналом» 3:2. Дубль в составе манкунианцев оформил 18-летний Маркус Рэшфорд. В другой встрече «Тоттенхэм» дома со счетом 2:1 одержал волевую победу над «Суонси».

«МЮ» – «Арсенал» – 3:2. Рэшфорд обеспечил хозяевам победу (ВИДЕО)

Англия. Кубок Лиги Англия
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Igorello97
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МЮ порадовал. Ван Гал насмешил. Кубань огорчила.
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