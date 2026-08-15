Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

ЦСКА – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

15 августа, 15:05
ЦСКА
15.08.2026, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Факел
71' И. Обляков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Иван Обляков
АП
7
Матеус Алвес
АП
20
Матия Попович
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Данила Козлов
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
22
Гайич
7
Алвес
31
Кисляк
20
Попович
11
Мусаев
10
Обляков
3-3-1-2-1
1
Фролкин
5
Габараев
20
Юрганов
53
Бардачев
11
Сутормин
23
Якимов
55
Тодорович
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
20
Попович
18
Козлов
18
Козлов
20
Попович
7
Алвес
62
Фиров
62
Фиров
7
Алвес
3
Круговой
17
Глебов
17
Глебов
3
Круговой
11
Мусаев
32
Гонду
32
Гонду
11
Мусаев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
11
Сутормин
8
Багамаев
8
Багамаев
11
Сутормин
9
Гнапи
19
Пуси
19
Пуси
9
Гнапи
20
Юрганов
25
Уридия
25
Уридия
20
Юрганов
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
37
Энрике Кармо
ПВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Олег Василенко
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Факел
Точно не сыграют
Максим Турищев
ЦФ
Станислав Магкеев
ЦЗ
Статистика матча ЦСКА - Факел
3
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
12
Офсайды
2
4
Количество передач
448
355
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Факела», 4-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Факел»

ЦСКА – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел ЦСКА
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+