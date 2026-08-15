15.08.2026, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
22
Гайич
7
Алвес
31
Кисляк
20
Попович
11
Мусаев
10
Обляков
3-3-1-2-1
1
Фролкин
5
Габараев
20
Юрганов
53
Бардачев
11
Сутормин
23
Якимов
55
Тодорович
52
Нетфуллин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
20
Попович
18
Козлов
18
Козлов
20
Попович
7
Алвес
62
Фиров
62
Фиров
7
Алвес
3
Круговой
17
Глебов
17
Глебов
3
Круговой
11
Мусаев
32
Гонду
32
Гонду
11
Мусаев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
11
Сутормин
8
Багамаев
8
Багамаев
11
Сутормин
9
Гнапи
19
Пуси
19
Пуси
9
Гнапи
20
Юрганов
25
Уридия
25
Уридия
20
Юрганов
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
39
Максим Бориско
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
37
Энрике Кармо
ПВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Главный тренер
Олег Василенко
ЦСКА
Точно не сыграют
Факел
Точно не сыграют
Статистика матча ЦСКА - Факел
3
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
12
Офсайды
2
4
Количество передач
448
355
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Факела», 4-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 16:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»