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Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Факела», 4-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Факел»