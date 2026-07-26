26.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-3-2
1
Митрюшкин
5
Ньямси
85
Морозов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
19
Руденко
7
Бакаев
9
Пиняев
11
Раков
10
Батраков
4-1-2-1-2
88
Шелия
95
Адамов
5
Цаке
4
Ибишев
8
Богосавац
18
Ромао
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
19
Руденко
63
Голубев
63
Голубев
19
Руденко
11
Раков
14
Джикия
14
Джикия
11
Раков
3
Фассон
24
Ненахов
24
Ненахов
3
Фассон
9
Пиняев
8
Коваленко
8
Коваленко
9
Пиняев
7
Бакаев
17
Салтыков
17
Салтыков
7
Бакаев
11
Исмаэл
76
Максути
76
Максути
11
Исмаэл
4
Ибишев
90
Н'Донг
90
Н'Донг
4
Ибишев
20
Самородов
10
Щетинин
10
Щетинин
20
Самородов
7
Садулаев
23
Кенжебек
23
Кенжебек
7
Садулаев
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
16
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
20
9
Офсайды
2
0
Количество передач
383
425
Сейвы
7
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»