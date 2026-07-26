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  • «Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 15:50
Локомотив
26.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
8' З. Бакаев
83' Э. Максути
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
10
Алексей Батраков
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
63
Владислав Голубев
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
Ахмат
76
Эральд Максути
ЛВ
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
4-1-3-2
1
Митрюшкин
5
Ньямси
85
Морозов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
19
Руденко
7
Бакаев
9
Пиняев
11
Раков
10
Батраков
4-1-2-1-2
88
Шелия
95
Адамов
5
Цаке
4
Ибишев
8
Богосавац
18
Ромао
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
19
Руденко
63
Голубев
63
Голубев
19
Руденко
11
Раков
14
Джикия
14
Джикия
11
Раков
3
Фассон
24
Ненахов
24
Ненахов
3
Фассон
9
Пиняев
8
Коваленко
8
Коваленко
9
Пиняев
7
Бакаев
17
Салтыков
17
Салтыков
7
Бакаев
11
Исмаэл
76
Максути
76
Максути
11
Исмаэл
4
Ибишев
90
Н'Донг
90
Н'Донг
4
Ибишев
20
Самородов
10
Щетинин
10
Щетинин
20
Самородов
7
Садулаев
23
Кенжебек
23
Кенжебек
7
Садулаев
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
Точно не сыграют
Николай Комличенко
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
16
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
20
9
Офсайды
2
0
Количество передач
383
425
Сейвы
7
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 1-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Ахмат»

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
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