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  • «Ахмат» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 16:05
Ахмат
10.05.2026, воскресенье, 17:15
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
83' Г. Кенжебек
38' М. Аззи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
42
Келиано
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
13
Конате
20
Самородов
3-4-2-1
33
Карабашев
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
24
Аларкон
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
42
Келиано
4
Ибишев
4
Ибишев
42
Келиано
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
23
Кенжебек
23
Кенжебек
20
Самородов
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
16
Мрезиг
43
Ахмедов
43
Ахмедов
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Джабраилов
21
Джабраилов
19
Мубарик
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Ахмат
Динамо Мх
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ахмат
Точно не сыграют
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Вадим Ульянов
ВР
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Статистика матча Ахмат - Динамо Мх
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
20
Офсайды
2
1
Количество передач
405
366
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо» Махачкала, 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо» Махачкала

«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ахмат
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