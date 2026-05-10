10.05.2026, воскресенье, 17:15
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
42
Келиано
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
13
Конате
20
Самородов
3-4-2-1
33
Карабашев
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
24
Аларкон
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
42
Келиано
4
Ибишев
4
Ибишев
42
Келиано
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
20
Самородов
23
Кенжебек
23
Кенжебек
20
Самородов
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
16
Мрезиг
43
Ахмедов
43
Ахмедов
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Джабраилов
21
Джабраилов
19
Мубарик
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Ахмат
Динамо Мх
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ахмат
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча Ахмат - Динамо Мх
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
20
Офсайды
2
1
Количество передач
405
366
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо» Махачкала, 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»