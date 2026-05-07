03.05.2026, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-3-2-1
1
Мартинес
22
Матсен
3
Линделеф
2
Мингс
2
Кэш
26
Богарде
18
Тилеманс
6
Баркли
17
Роджерс
19
Санчо
18
Абрахам
4-1-2-3
31
Кински
23
Порро
15
Дансо
37
ван де Вен
13
Удогие
36
Палинья
30
Бентанкур
22
Галлахер
9
Муани
11
Тель
47
Ришарлисон
18
Абрахам
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Абрахам
6
Баркли
10
Буэндия
10
Буэндия
6
Баркли
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
9
Муани
99
Спенс
99
Спенс
9
Муани
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
29
Сарр
29
Сарр
47
Ришарлисон
11
Тель
15
Бергвалл
15
Бергвалл
11
Тель
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
2
5
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
374
466
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астон Вилла» против «Тоттенхэма», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»
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Источник: «Бомбардир»