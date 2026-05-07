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  • «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

7 мая, 20:50
Астон Вилла
03.05.2026, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
90+6' Э. Буэндия
12' К. Галлахер 25' Ришарлисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
(К) ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
22
Матсен
3
Линделеф
2
Мингс
2
Кэш
26
Богарде
18
Тилеманс
6
Баркли
17
Роджерс
19
Санчо
18
Абрахам
4-1-2-3
31
Кински
23
Порро
15
Дансо
37
ван де Вен
13
Удогие
36
Палинья
30
Бентанкур
22
Галлахер
9
Муани
11
Тель
47
Ришарлисон
18
Абрахам
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Абрахам
6
Баркли
10
Буэндия
10
Буэндия
6
Баркли
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
9
Муани
99
Спенс
99
Спенс
9
Муани
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
29
Сарр
29
Сарр
47
Ришарлисон
11
Тель
15
Бергвалл
15
Бергвалл
11
Тель
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
Точно не сыграют
Амаду Онана
ОП
Бубакар Камара
ОП
Джон МакГинн
ЦП
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Бен Дэвис
ЛЗ
Доминик Соланке
ЦФ
Гульельмо Викарио
ВР
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Вильсон Одобер
ЛВ
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Хави Симонс
ПВ
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
2
5
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
374
466
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астон Вилла» против «Тоттенхэма», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Тоттенхэм»

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм Астон Вилла
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