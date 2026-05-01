01.05.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
23
Монтес
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
77
Пиняев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
4-2-1-1-2
1
Расулов
4
Касерес
55
Осипенко
2
Маричаль
5
Майсторович
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
70
Тюкавин
23
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
23
Монтес
25
Пруцев
32
Вера
32
Вера
25
Пруцев
77
Пиняев
7
Бакаев
7
Бакаев
77
Пиняев
19
Руденко
14
Салтыков
14
Салтыков
19
Руденко
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
5
Майсторович
7
Скопинцев
7
Скопинцев
5
Майсторович
4
Касерес
57
Рикардо
57
Рикардо
4
Касерес
24
Чавес
15
Глебов
15
Глебов
24
Чавес
11
Гомес
13
Нгамале
13
Нгамале
11
Гомес
10
Бителло
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Бителло
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
21
Антон Миранчук
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
21
Антон Миранчук
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
19
11
Офсайды
3
2
Количество передач
423
421
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»