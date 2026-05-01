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  • «Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 16:20
Локомотив
01.05.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
53' А. Карпукас
24' Н. Маричаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
21
Антон Миранчук
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
23
Монтес
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
25
Пруцев
77
Пиняев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
4-2-1-1-2
1
Расулов
4
Касерес
55
Осипенко
2
Маричаль
5
Майсторович
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
70
Тюкавин
23
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
23
Монтес
25
Пруцев
32
Вера
32
Вера
25
Пруцев
77
Пиняев
7
Бакаев
7
Бакаев
77
Пиняев
19
Руденко
14
Салтыков
14
Салтыков
19
Руденко
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
5
Майсторович
7
Скопинцев
7
Скопинцев
5
Майсторович
4
Касерес
57
Рикардо
57
Рикардо
4
Касерес
24
Чавес
15
Глебов
15
Глебов
24
Чавес
11
Гомес
13
Нгамале
13
Нгамале
11
Гомес
10
Бителло
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Бителло
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
21
Антон Миранчук
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
21
Антон Миранчук
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Ролан Гусев
Динамо
Точно не сыграют
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Рубенс
ЛЗ
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
19
11
Офсайды
3
2
Количество передач
423
421
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив
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