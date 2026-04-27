27.04.2026, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-3-2-1-1
81
Кукушкин
25
Андраде
25
Филин
4
Гассама
2
Варатынов
26
Беликов
22
Бевеев
18
Титков
73
Петров
15
Йенне
97
Ласерда
3-3-2-2
88
Гудиев
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
80
Хосонов
22
Марадишвили
35
Джаковац
71
Пестряков
91
Болдырев
11
Беншимоль
22
Дзюба
26
Беликов
68
Рядно
68
Рядно
26
Беликов
25
Филин
21
Андерсон
21
Андерсон
25
Филин
22
Бевеев
8
Мендель
8
Мендель
22
Бевеев
18
Титков
5
Мурид
5
Мурид
18
Титков
15
Йенне
9
Оффор
9
Оффор
15
Йенне
22
Марадишвили
5
Джурасович
5
Джурасович
22
Марадишвили
91
Болдырев
15
Лончар
15
Лончар
91
Болдырев
35
Джаковац
6
Кузьмин
6
Кузьмин
35
Джаковац
80
Хосонов
81
Базилевский
81
Базилевский
80
Хосонов
Остались в запасе
Балтика
Акрон
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Балтика - Акрон
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
19
5
Офсайды
1
2
Количество передач
403
232
Сейвы
0
1
Точность передач %
67
46
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Акрона», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»