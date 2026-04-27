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  • «Балтика» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Балтика» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 18:50
Балтика
27.04.2026, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
54' Беншимоль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
26
Иван Беликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
3-3-2-1-1
81
Кукушкин
25
Андраде
25
Филин
4
Гассама
2
Варатынов
26
Беликов
22
Бевеев
18
Титков
73
Петров
15
Йенне
97
Ласерда
3-3-2-2
88
Гудиев
26
Эсковаль
24
Неделчару
21
Фернандес
80
Хосонов
22
Марадишвили
35
Джаковац
71
Пестряков
91
Болдырев
11
Беншимоль
22
Дзюба
26
Беликов
68
Рядно
68
Рядно
26
Беликов
25
Филин
21
Андерсон
21
Андерсон
25
Филин
22
Бевеев
8
Мендель
8
Мендель
22
Бевеев
18
Титков
5
Мурид
5
Мурид
18
Титков
15
Йенне
9
Оффор
9
Оффор
15
Йенне
22
Марадишвили
5
Джурасович
5
Джурасович
22
Марадишвили
91
Болдырев
15
Лончар
15
Лончар
91
Болдырев
35
Джаковац
6
Кузьмин
6
Кузьмин
35
Джаковац
80
Хосонов
81
Базилевский
81
Базилевский
80
Хосонов
Остались в запасе
Балтика
Акрон
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Заур Тедеев
Балтика
Точно не сыграют
Элдар Чивич
ЛЗ
Илья Петров
ЦП
Статистика матча Балтика - Акрон
1
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
19
5
Офсайды
1
2
Количество передач
403
232
Сейвы
0
1
Точность передач %
67
46
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Акрона», 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Акрон»

«Балтика» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Балтика
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