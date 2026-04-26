26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
5
Жубал
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-1-1-2
1
Волк
21
Аззи
24
Аларкон
5
Табидзе
17
Джапо
21
Джабраилов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
8
Сперцян
17
Пальцев
17
Пальцев
8
Сперцян
53
Черников
15
Боселли
15
Боселли
53
Черников
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
21
Джабраилов
19
Зинович
19
Зинович
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо Мх
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча Краснодар - Динамо Мх
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
12
Офсайды
2
1
Количество передач
461
233
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
57
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо» Махачкала, 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»