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  • «Краснодар» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 15:50
Краснодар
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
29' Н. Кривцов 66' Д. Кордоба
4' Д. Коста (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
5
Жубал
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-1-1-2
1
Волк
21
Аззи
24
Аларкон
5
Табидзе
17
Джапо
21
Джабраилов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
8
Сперцян
17
Пальцев
17
Пальцев
8
Сперцян
53
Черников
15
Боселли
15
Боселли
53
Черников
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
21
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
21
Аззи
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
21
Джабраилов
19
Зинович
19
Зинович
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо Мх
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
Точно не сыграют
Александр Кокшаров
ЦФ
Сергей Петров
ПЗ
Виталий Стежко
ЦЗ
Виктор Са
ЛВ
Дуглас Аугусто
ЦП
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Темиркан Сундуков
ЦЗ
Статистика матча Краснодар - Динамо Мх
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
12
Офсайды
2
1
Количество передач
461
233
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
57
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо» Махачкала, 27-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо» Махачкала

«Краснодар» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Краснодар
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