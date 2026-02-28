Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 15:50
Локомотив
28.02.2026, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
15' Д. Воробьев 72' Л. Фассон
69' О. Олусегун (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
(К) ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
19
Никита Ермаков
АП
52
Егор Смелов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
23
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-2-3-2
30
Медведев
3
Коледин
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Сефас
52
Смелов
88
Лесовой
6
Олусегун
19
Ермаков
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
52
Смелов
17
Сидоренко
17
Сидоренко
52
Смелов
19
Шнапцев
14
Тичич
14
Тичич
19
Шнапцев
19
Ермаков
77
Ивлев
77
Ивлев
19
Ермаков
88
Лесовой
9
Бальбоа
9
Бальбоа
88
Лесовой
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
16
Офсайды
0
1
Количество передач
423
367
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Пари НН», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Пари НН»

«Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
8
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+