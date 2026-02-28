28.02.2026, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
85
Морозов
23
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-2-3-2
30
Медведев
3
Коледин
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Сефас
52
Смелов
88
Лесовой
6
Олусегун
19
Ермаков
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
52
Смелов
17
Сидоренко
17
Сидоренко
52
Смелов
19
Шнапцев
14
Тичич
14
Тичич
19
Шнапцев
19
Ермаков
77
Ивлев
77
Ивлев
19
Ермаков
88
Лесовой
9
Бальбоа
9
Бальбоа
88
Лесовой
Остались в запасе
Локомотив
Нижний Новгород
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Локомотив - Нижний Новгород
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
16
Офсайды
0
1
Количество передач
423
367
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Пари НН», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»