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  • «Оренбург» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Оренбург» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 10:50
Оренбург
28.02.2026, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Акрон
34' М. Савельев 71' Э. Гюрлюк (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Джонни Паласиос
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
23
Алексис Кантеро
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
21
Павел Горелов
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
35
Ифет Джаковац
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Овсянников
26
Ценов
3
Ведерников
18
Муфи
59
Аванесян
6
Джонни Паласиос
8
Пуэбла
17
Гюрлюк
10
Томпсон
78
Куль
9
Савельев
4-1-2-2-1
88
Гудиев
2
Роча
26
Эсковаль
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
8
Бистрович
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
26
Ценов
5
Татаев
5
Татаев
26
Ценов
17
Гюрлюк
38
Касимов
38
Касимов
17
Гюрлюк
59
Аванесян
33
Квеквескири
33
Квеквескири
59
Аванесян
78
Куль
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
78
Куль
9
Савельев
30
Гузина
30
Гузина
9
Савельев
91
Болдырев
35
Джаковац
35
Джаковац
91
Болдырев
8
Бистрович
6
Кузьмин
6
Кузьмин
8
Бистрович
71
Пестряков
19
Севикян
19
Севикян
71
Пестряков
15
Лончар
11
Беншимоль
11
Беншимоль
15
Лончар
Остались в запасе
Оренбург
Акрон
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
27
Ренат Голыбин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
27
Ренат Голыбин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Заур Тедеев
Оренбург
Точно не сыграют
Евгений Болотов
ОП
Данила Хотулев
ЦЗ
Акрон
Точно не сыграют
Ионуц Неделчару
ЦЗ
Статистика матча Оренбург - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
4
Количество передач
295
273
Сейвы
5
5
Точность передач %
66
63
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Акрона», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Акрон»

«Оренбург» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург
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