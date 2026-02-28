28.02.2026, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-1-2-3-1
1
Овсянников
26
Ценов
3
Ведерников
18
Муфи
59
Аванесян
6
Джонни Паласиос
8
Пуэбла
17
Гюрлюк
10
Томпсон
78
Куль
9
Савельев
4-1-2-2-1
88
Гудиев
2
Роча
26
Эсковаль
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
8
Бистрович
80
Хосонов
71
Пестряков
91
Болдырев
22
Дзюба
26
Ценов
5
Татаев
5
Татаев
26
Ценов
17
Гюрлюк
38
Касимов
38
Касимов
17
Гюрлюк
59
Аванесян
33
Квеквескири
33
Квеквескири
59
Аванесян
78
Куль
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
78
Куль
9
Савельев
30
Гузина
30
Гузина
9
Савельев
91
Болдырев
35
Джаковац
35
Джаковац
91
Болдырев
8
Бистрович
6
Кузьмин
6
Кузьмин
8
Бистрович
71
Пестряков
19
Севикян
19
Севикян
71
Пестряков
15
Лончар
11
Беншимоль
11
Беншимоль
15
Лончар
Остались в запасе
Оренбург
Акрон
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
27
Ренат Голыбин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
27
Ренат Голыбин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Заур Тедеев
Оренбург
Точно не сыграют
Акрон
Точно не сыграют
Статистика матча Оренбург - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
4
Количество передач
295
273
Сейвы
5
5
Точность передач %
66
63
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Акрона», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»