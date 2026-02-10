10.02.2026, вторник, 16:00
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-3-1-1-2
1
Расулов
7
Скопинцев
2
Маричаль
55
Осипенко
8
Рубенс
74
Фомин
4
Касерес
10
Бителло
21
Миранчук
70
Тюкавин
33
Сергеев
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
19
Коста
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
99
Кобнан
88
Кривцов
27
Са
11
Батчи
21
Миранчук
88
Окишор
88
Окишор
21
Миранчук
7
Скопинцев
15
Балахонов
15
Балахонов
7
Скопинцев
55
Осипенко
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
55
Осипенко
8
Рубенс
50
Кутицкий
50
Кутицкий
8
Рубенс
70
Тюкавин
11
Гомес
11
Гомес
70
Тюкавин
33
Сергеев
13
Нгамале
13
Нгамале
33
Сергеев
10
Бителло
49
Маухуб
49
Маухуб
10
Бителло
1
Агкацев
16
Корякин
16
Корякин
1
Агкацев
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
3
Тормена
17
Пальцев
17
Пальцев
3
Тормена
20
Гонсалес
5
Жубал
5
Жубал
20
Гонсалес
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
27
Са
27
Буркин
27
Буркин
27
Са
99
Кобнан
11
Сантос
11
Сантос
99
Кобнан
11
Батчи
29
Гусейнов
29
Гусейнов
11
Батчи
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
34
Андрей Карпенко
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
75
Олег Семизаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
75
Олег Семизаров
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Краснодара», 3-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»