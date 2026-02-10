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  • «Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

10 февраля, 14:56
Динамо
10.02.2026, вторник, 16:00
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
86' Э. Маухуб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
8
Рубенс
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
27
Ефим Буркин
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
75
Олег Семизаров
ЦФ
29
Эльдар Гусейнов
РФ
3-3-1-1-2
1
Расулов
7
Скопинцев
2
Маричаль
55
Осипенко
8
Рубенс
74
Фомин
4
Касерес
10
Бителло
21
Миранчук
70
Тюкавин
33
Сергеев
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
19
Коста
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
99
Кобнан
88
Кривцов
27
Са
11
Батчи
21
Миранчук
88
Окишор
88
Окишор
21
Миранчук
7
Скопинцев
15
Балахонов
15
Балахонов
7
Скопинцев
55
Осипенко
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
55
Осипенко
8
Рубенс
50
Кутицкий
50
Кутицкий
8
Рубенс
70
Тюкавин
11
Гомес
11
Гомес
70
Тюкавин
33
Сергеев
13
Нгамале
13
Нгамале
33
Сергеев
10
Бителло
49
Маухуб
49
Маухуб
10
Бителло
1
Агкацев
16
Корякин
16
Корякин
1
Агкацев
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
3
Тормена
17
Пальцев
17
Пальцев
3
Тормена
20
Гонсалес
5
Жубал
5
Жубал
20
Гонсалес
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
27
Са
27
Буркин
27
Буркин
27
Са
99
Кобнан
11
Сантос
11
Сантос
99
Кобнан
11
Батчи
29
Гусейнов
29
Гусейнов
11
Батчи
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
34
Андрей Карпенко
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
75
Олег Семизаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
75
Олег Семизаров
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Краснодара», 3-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Краснодар»

«Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Краснодар Динамо
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