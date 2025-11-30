30.11.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-2-1-2
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
4
Ибишев
22
Заре
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-1-2-1
99
Лунев
55
Осипенко
2
Маричаль
6
Фернандес
56
Зайдензаль
74
Фомин
8
Рубенс
10
Бителло
13
Нгамале
7
Бабаев
70
Тюкавин
42
Келиано
55
Тодорович
55
Тодорович
42
Келиано
4
Ибишев
6
Гадио
6
Гадио
4
Ибишев
77
Мелкадзе
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
77
Мелкадзе
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
6
Фернандес
15
Глебов
15
Глебов
6
Фернандес
13
Нгамале
33
Сергеев
33
Сергеев
13
Нгамале
7
Бабаев
91
Гладышев
91
Гладышев
7
Бабаев
8
Рубенс
49
Маухуб
49
Маухуб
8
Рубенс
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Ахмат - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
18
22
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
8
13
Офсайды
2
0
Количество передач
315
435
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
16
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»