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  • «Ахмат» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Ахмат» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 15:20
Ахмат
30.11.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
47' Г. Мелкадзе 84' У. Н'Донг (П)
27' М. Нгамале
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
4
Ибишев
22
Заре
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
77
Мелкадзе
20
Самородов
3-3-1-2-1
99
Лунев
55
Осипенко
2
Маричаль
6
Фернандес
56
Зайдензаль
74
Фомин
8
Рубенс
10
Бителло
13
Нгамале
7
Бабаев
70
Тюкавин
42
Келиано
55
Тодорович
55
Тодорович
42
Келиано
4
Ибишев
6
Гадио
6
Гадио
4
Ибишев
77
Мелкадзе
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
77
Мелкадзе
20
Самородов
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Самородов
6
Фернандес
15
Глебов
15
Глебов
6
Фернандес
13
Нгамале
33
Сергеев
33
Сергеев
13
Нгамале
7
Бабаев
91
Гладышев
91
Гладышев
7
Бабаев
8
Рубенс
49
Маухуб
49
Маухуб
8
Рубенс
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Ахмат - Динамо
2
3
Всего ударов по воротам
18
22
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
8
13
Офсайды
2
0
Количество передач
315
435
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
16
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Динамо», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Динамо»

«Ахмат» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат
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