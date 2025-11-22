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  • «Оренбург» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Оренбург» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 12:50
Оренбург
22.11.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
42
Владислав Поспелов
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
4
Хотулев
38
Касимов
3
Ведерников
18
Муфи
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
10
Томпсон
20
Рыбчинский
30
Гузина
4-1-2-2-1
39
Бориско
22
Бевеев
25
Андраде
25
Филин
2
Варатынов
26
Беликов
10
Петров
18
Титков
19
Пряхин
17
Саусь
91
Хиль
17
Гюрлюк
2
Поройков
2
Поройков
17
Гюрлюк
33
Квеквескири
57
Болотов
57
Болотов
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
22
Бубанья
22
Бубанья
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
18
Камилов
18
Камилов
20
Рыбчинский
10
Томпсон
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Томпсон
22
Бевеев
77
Чивич
77
Чивич
22
Бевеев
18
Титков
17
Ковалев
17
Ковалев
18
Титков
19
Пряхин
15
Йенне
15
Йенне
19
Пряхин
10
Петров
2
Манелов
2
Манелов
10
Петров
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
99
Николай Сысуев
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
42
Владислав Поспелов
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
42
Владислав Поспелов
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Оренбург - Балтика
3
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
22
Офсайды
2
4
Количество передач
246
302
Сейвы
2
4
Точность передач %
58
68
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Балтики», 16-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Балтика»

«Оренбург» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Оренбург
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