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  • «Акрон» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

«Акрон» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

21 ноября 2025, 17:20
Акрон
21.11.2025, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Сочи
63' Д. Пестряков 66' Д. Пестряков 80' М. Бокоев
35' А. Зиньковский 56' И. Сааведра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Сочи
1
Иван Ломаев
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-3-3
88
Гудиев
26
Эсковаль
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
8
Бистрович
80
Хосонов
35
Джаковац
71
Пестряков
91
Болдырев
17
Бакаев
4-1-1-3-1
1
Ломаев
28
Магаль
44
Стойич
3
Солдатенков
82
Волков
14
Сааведра
8
Коваленко
14
Крамарич
8
Игнатов
77
Зиньковский
40
Камано
4
Савичев
21
Фернандес
21
Фернандес
4
Савичев
8
Бистрович
2
Роча
2
Роча
8
Бистрович
26
Эсковаль
15
Лончар
15
Лончар
26
Эсковаль
17
Бакаев
19
Севикян
19
Севикян
17
Бакаев
91
Болдырев
22
Дзюба
22
Дзюба
91
Болдырев
82
Волков
27
Заика
27
Заика
82
Волков
8
Коваленко
5
Осипов
5
Осипов
8
Коваленко
40
Камано
59
Барт
59
Барт
40
Камано
Остались в запасе
Акрон
Сочи
32
Игнат Тереховский
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Беншимоль
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Беншимоль
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Акрон - Сочи
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
418
430
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
3
9
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Сочи», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Сочи»

«Акрон» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Акрон
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