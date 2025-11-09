09.11.2025, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-2-1-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
5
Мурид
26
Беликов
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
17
Пальцев
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
28
Перрен
26
Беликов
4
Гассама
4
Гассама
26
Беликов
18
Титков
10
Петров
10
Петров
18
Титков
5
Мурид
17
Ковалев
17
Ковалев
5
Мурид
19
Пряхин
2
Манелов
2
Манелов
19
Пряхин
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
28
Перрен
11
Сантос
11
Сантос
28
Перрен
27
Са
67
Мукаилов
67
Мукаилов
27
Са
Остались в запасе
Балтика
Краснодар
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Балтика - Краснодар
4
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
22
7
Офсайды
2
2
Количество передач
284
453
Сейвы
1
2
Точность передач %
60
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Краснодара», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»