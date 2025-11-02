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  • «Оренбург» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Оренбург» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 10:50
Оренбург
02.11.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
9' Э. Гюрлюк 37' М. Игнатов (АГ) 62' Х. Томпсон
40' Ф. Камано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Владан Бубанья
ОП
54
Николай Косерик
ОП
21
Павел Горелов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Сочи
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
44
Чичинадзе
4
Хотулев
3
Ведерников
18
Муфи
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
10
Томпсон
20
Рыбчинский
30
Гузина
4-2-3-1
99
Дюпин
28
Магаль
44
Стойич
3
Солдатенков
27
Заика
18
Васильев
14
Сааведра
29
Ежов
8
Игнатов
40
Камано
77
Зиньковский
30
Гузина
2
Поройков
2
Поройков
30
Гузина
20
Рыбчинский
22
Бубанья
22
Бубанья
20
Рыбчинский
37
Ду Кейрос
18
Камилов
18
Камилов
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
9
Оганесян
9
Оганесян
17
Гюрлюк
10
Томпсон
9
Савельев
9
Савельев
10
Томпсон
40
Камано
17
Макарчук
17
Макарчук
40
Камано
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
77
Зиньковский
59
Барт
59
Барт
77
Зиньковский
8
Игнатов
9
Федоров
9
Федоров
8
Игнатов
29
Ежов
78
Корнеев
78
Корнеев
29
Ежов
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
21
Павел Горелов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
21
Павел Горелов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
20
16
Офсайды
4
0
Количество передач
274
392
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Сочи», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи»

«Оренбург» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург
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