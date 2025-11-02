02.11.2025, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-1-3-1
1
Овсянников
44
Чичинадзе
4
Хотулев
3
Ведерников
18
Муфи
33
Квеквескири
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
10
Томпсон
20
Рыбчинский
30
Гузина
4-2-3-1
99
Дюпин
28
Магаль
44
Стойич
3
Солдатенков
27
Заика
18
Васильев
14
Сааведра
29
Ежов
8
Игнатов
40
Камано
77
Зиньковский
30
Гузина
2
Поройков
2
Поройков
30
Гузина
20
Рыбчинский
22
Бубанья
22
Бубанья
20
Рыбчинский
37
Ду Кейрос
18
Камилов
18
Камилов
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
9
Оганесян
9
Оганесян
17
Гюрлюк
10
Томпсон
9
Савельев
9
Савельев
10
Томпсон
40
Камано
17
Макарчук
17
Макарчук
40
Камано
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
77
Зиньковский
59
Барт
59
Барт
77
Зиньковский
8
Игнатов
9
Федоров
9
Федоров
8
Игнатов
29
Ежов
78
Корнеев
78
Корнеев
29
Ежов
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
21
Павел Горелов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
54
Николай Косерик
ОП
21
Павел Горелов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
20
16
Офсайды
4
0
Количество передач
274
392
Сейвы
2
5
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Сочи», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»