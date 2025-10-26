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  • «Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 11:50
Акрон
26.10.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
42' Беншимоль
67' С. Монтес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Гудиев
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
2
Роча
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
6
Кузьмин
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
5
Ньямси
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
6
Кузьмин
26
Эсковаль
26
Эсковаль
6
Кузьмин
15
Лончар
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Лончар
22
Дзюба
91
Болдырев
91
Болдырев
22
Дзюба
35
Джаковац
71
Пестряков
71
Пестряков
35
Джаковац
2
Роча
19
Севикян
19
Севикян
2
Роча
45
Сильянов
24
Ненахов
24
Ненахов
45
Сильянов
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
25
Пруцев
77
Пиняев
77
Пиняев
25
Пруцев
10
Воробьев
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Воробьев
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
32
Игнат Тереховский
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Акрон - Локомотив
2
1
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
17
11
Офсайды
2
4
Количество передач
262
470
Сейвы
2
1
Точность передач %
61
79
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Локомотива», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Локомотив»

«Акрон» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Акрон
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