26.10.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-1-2-1-2
88
Гудиев
21
Фернандес
24
Неделчару
19
Бокоев
2
Роча
15
Лончар
35
Джаковац
80
Хосонов
6
Кузьмин
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-1-2-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
23
Монтес
3
Фассон
5
Ньямси
93
Карпукас
6
Баринов
25
Пруцев
83
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
6
Кузьмин
26
Эсковаль
26
Эсковаль
6
Кузьмин
15
Лончар
8
Бистрович
8
Бистрович
15
Лончар
22
Дзюба
91
Болдырев
91
Болдырев
22
Дзюба
35
Джаковац
71
Пестряков
71
Пестряков
35
Джаковац
2
Роча
19
Севикян
19
Севикян
2
Роча
45
Сильянов
24
Ненахов
24
Ненахов
45
Сильянов
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
25
Пруцев
77
Пиняев
77
Пиняев
25
Пруцев
10
Воробьев
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Воробьев
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
32
Игнат Тереховский
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Акрон - Локомотив
2
1
Всего ударов по воротам
3
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
17
11
Офсайды
2
4
Количество передач
262
470
Сейвы
2
1
Точность передач %
61
79
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Локомотива», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»