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  • «Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

«Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

23 октября 2025, 19:50
Балтика
23.10.2025, четверг, 21:00
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
90+2' К. Степанов
45+1' В. Сарвели 50' А. Тимофеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Балтика
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
7
Дмитрий Никитин
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
3-2-1-3-1
1
Любаков
25
Филин
25
Андраде
2
Варатынов
5
Мурид
26
Беликов
17
Ковалев
2
Манелов
17
Саусь
19
Пряхин
9
Оффор
4-1-1-2-2
22
Лантратов
24
Ненахов
59
Погостнов
85
Морозов
2
Рамирес
94
Тимофеев
25
Пруцев
7
Бакаев
77
Пиняев
27
Комличенко
9
Сарвели
9
Оффор
47
Обонин
47
Обонин
9
Оффор
2
Варатынов
4
Гассама
4
Гассама
2
Варатынов
17
Ковалев
22
Бевеев
22
Бевеев
17
Ковалев
25
Филин
7
Никитин
7
Никитин
25
Филин
19
Пряхин
39
Степанов
39
Степанов
19
Пряхин
27
Комличенко
5
Ньямси
5
Ньямси
27
Комличенко
25
Пруцев
47
Годяев
47
Годяев
25
Пруцев
85
Морозов
99
Мялковский
99
Мялковский
85
Морозов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
77
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
77
Пиняев
Остались в запасе
Балтика
Локомотив
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Балтика - Локомотив
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Локомотива», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив»

«Балтика» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Балтика
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