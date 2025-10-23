Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Локомотива», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив»