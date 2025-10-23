23.10.2025, четверг, 21:00
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-2-1-3-1
1
Любаков
25
Филин
25
Андраде
2
Варатынов
5
Мурид
26
Беликов
17
Ковалев
2
Манелов
17
Саусь
19
Пряхин
9
Оффор
4-1-1-2-2
22
Лантратов
24
Ненахов
59
Погостнов
85
Морозов
2
Рамирес
94
Тимофеев
25
Пруцев
7
Бакаев
77
Пиняев
27
Комличенко
9
Сарвели
9
Оффор
47
Обонин
47
Обонин
9
Оффор
2
Варатынов
4
Гассама
4
Гассама
2
Варатынов
17
Ковалев
22
Бевеев
22
Бевеев
17
Ковалев
25
Филин
7
Никитин
7
Никитин
25
Филин
19
Пряхин
39
Степанов
39
Степанов
19
Пряхин
27
Комличенко
5
Ньямси
5
Ньямси
27
Комличенко
25
Пруцев
47
Годяев
47
Годяев
25
Пруцев
85
Морозов
99
Мялковский
99
Мялковский
85
Морозов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
77
Пиняев
14
Салтыков
14
Салтыков
77
Пиняев
Остались в запасе
Балтика
Локомотив
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
42
Владислав Поспелов
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Балтика - Локомотив
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Локомотива», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»