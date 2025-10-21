21.10.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
4-1-2-1-2
49
Тороп
52
Бандикян
4
Виктор
23
Абдулкадыров
27
Мойзес
5
Вильягра
18
Верде
20
Попович
19
Руис Ривера
30
Пополитов
8
Шуманский
4-2-1-2-1
32
Тереховский
2
Роча
26
Эсковаль
86
Агапов
77
Савичев
6
Джурасович
15
Лончар
8
Марадишвили
17
Бакаев
91
Болдырев
90
Беншимоль
8
Шуманский
3
Круговой
3
Круговой
8
Шуманский
30
Пополитов
37
Кармо
37
Кармо
30
Пополитов
18
Верде
31
Кисляк
31
Кисляк
18
Верде
5
Вильягра
10
Обляков
10
Обляков
5
Вильягра
20
Попович
9
Алеррандро
9
Алеррандро
20
Попович
8
Марадишвили
24
Неделчару
24
Неделчару
8
Марадишвили
91
Болдырев
23
Бистрович
23
Бистрович
91
Болдырев
6
Джурасович
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Джурасович
15
Лончар
80
Хосонов
80
Хосонов
15
Лончар
17
Бакаев
7
Севикян
7
Севикян
17
Бакаев
Остались в запасе
ЦСКА
Акрон
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Фабио Челестини
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча ЦСКА - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Акрона», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»