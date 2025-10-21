Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

ЦСКА – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Вчера, 19:20
ЦСКА
21.10.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
3 : 2
Завершен
Акрон
45' А. Шуманский 78' М. Кисляк 82' Алеррандро
66' Беншимоль (П) 90+8' Беншимоль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артём Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
ЦП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
8
Артем Шуманский
ЦФ
30
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
86
Илья Агапов
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
6
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
8
Константин Марадишвили
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
90
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
37
Энрике Кармо
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
9
Алеррандро
ЦФ
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
23
Кристиян Бистрович
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Тороп
52
Бандикян
4
Виктор
23
Абдулкадыров
27
Мойзес
5
Вильягра
18
Верде
20
Попович
19
Руис Ривера
30
Пополитов
8
Шуманский
4-2-1-2-1
32
Тереховский
2
Роча
26
Эсковаль
86
Агапов
77
Савичев
6
Джурасович
15
Лончар
8
Марадишвили
17
Бакаев
91
Болдырев
90
Беншимоль
8
Шуманский
3
Круговой
3
Круговой
8
Шуманский
30
Пополитов
37
Кармо
37
Кармо
30
Пополитов
18
Верде
31
Кисляк
31
Кисляк
18
Верде
5
Вильягра
10
Обляков
10
Обляков
5
Вильягра
20
Попович
9
Алеррандро
9
Алеррандро
20
Попович
8
Марадишвили
24
Неделчару
24
Неделчару
8
Марадишвили
91
Болдырев
23
Бистрович
23
Бистрович
91
Болдырев
6
Джурасович
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Джурасович
15
Лончар
80
Хосонов
80
Хосонов
15
Лончар
17
Бакаев
7
Севикян
7
Севикян
17
Бакаев
Остались в запасе
ЦСКА
Акрон
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Фабио Челестини
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча ЦСКА - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Акрона», 6 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Акрон»

ЦСКА – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон ЦСКА
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
56-летний Шалимов ответил, можно ли к нему обращаться «Гарик»
17:35
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
17:25
Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»
16:51
2
Генич – о «Динамо»: «Сердце кровью обливается»
16:37
7
Раскрыта приоритетная задача ЦСКА в зимнее трансферное окно
16:23
3
Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер
15:57
4
Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
15:32
3
Сперцян раскритиковал поле в Каспийске: «Как будто под водой бегаешь»
15:19
4
Ветеран ЦСКА обвинил селекционеров клуба в коррупции
15:13
4
Черчесов высказался о возможном переходе в «Ахмат» Кокорина и Смолова
14:40
3
Все новости
Все новости
ВидеоЧерчесов потерялся на стадионе в Казани
17:36
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 23 октября 2025
11:12
Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 23 октября 2025
11:10
ФотоДзюба – о голе ЦСКА: «Цирк или аут?»
10:40
11
Лапочкин – о первом пенальти в матче ЦСКА – «Акрон»: «Ни в одном чемпионате никто такой не назначил бы»
00:27
8
Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»
Вчера, 23:45
13
ВидеоВратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
Вчера, 23:23
7
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:43
18
Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)
Вчера, 22:29
5
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:25
1
Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 20:44
ВидеоЗаболотный не реализовал пенальти – Волк сделал тройной сейв
Вчера, 20:20
9
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:59
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) и выиграл группу
Вчера, 19:59
75
Видео«Спартак» пропустил от махачкалинского «Динамо» в матче за 1-е место в кубковой группе
Вчера, 18:35
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: 21 октября
Вчера, 17:09
3
Где смотреть матч «Ростов» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:12
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:10
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:08
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:06
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с махачкалинским «Динамо»
20 октября
14
Назначены судьи на 6-й тур Пути РПЛ Кубка России
20 октября
1
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Известны все четвертьфиналисты Пути регионов Кубка России
16 октября
1
«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова
16 октября
Известны 5 из 8 четвертьфиналистов Пути регионов Кубка России
15 октября
Определился первый четвертьфиналист Пути регионов Кубка России
15 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 