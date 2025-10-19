19.10.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-1-2-2
1
Расулов
55
Осипенко
6
Фернандес
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
19
Зайнутдинов
21
Миранчук
33
Сергеев
49
Маухуб
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
75
Гандри
4
Ибишев
81
Сидоров
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
19
Зайнутдинов
8
Рубенс
8
Рубенс
19
Зайнутдинов
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
Гладышев
4
Касерес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
4
Касерес
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
21
Миранчук
91
Гладышев
91
Гладышев
21
Миранчук
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Ахмат
4
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
8
Офсайды
1
2
Количество передач
437
315
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ахмата», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»