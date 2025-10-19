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  • «Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Динамо» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 18:20
Динамо
19.10.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
16' И. Сергеев 90+3' К. Тюкавин
21' Г. Мелкадзе 88' Э. Касинтура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
(К) ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Расулов
55
Осипенко
6
Фернандес
4
Касерес
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
19
Зайнутдинов
21
Миранчук
33
Сергеев
49
Маухуб
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
75
Гандри
4
Ибишев
81
Сидоров
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
19
Зайнутдинов
8
Рубенс
8
Рубенс
19
Зайнутдинов
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
Гладышев
4
Касерес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
4
Касерес
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
21
Миранчук
91
Гладышев
91
Гладышев
21
Миранчук
20
Самородов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Самородов
7
Садулаев
11
Мансилья
11
Мансилья
7
Садулаев
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Ахмат
4
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
8
Офсайды
1
2
Количество передач
437
315
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ахмата», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Ахмат»

«Динамо» – «Ахмат»: смотреть онлан 19 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
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