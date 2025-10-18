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  • «Динамо» Махачкала – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 16:20
Динамо Мх
18.10.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
43' Э. Сперцян 81' В. Са
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-4-1-2
39
Магомедов
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
99
Алибеков
19
Мубарик
16
Мрезиг
4
Шумахов
47
Глушков
11
Миро
28
Сердеров
4-1-1-3-1
1
Агкацев
98
Петров
17
Пальцев
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
13
Кагермазов
21
Аззи
21
Аззи
13
Кагермазов
28
Сердеров
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
19
Мубарик
25
Агаларов
25
Агаларов
19
Мубарик
16
Мрезиг
7
Мастури
7
Мастури
16
Мрезиг
11
Батчи
20
Гонсалес
20
Гонсалес
11
Батчи
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
27
Са
11
Сантос
11
Сантос
27
Са
Остались в запасе
Динамо Мх
Краснодар
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо Мх - Краснодар
2
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
13
Офсайды
2
2
Количество передач
351
440
Сейвы
3
1
Точность передач %
65
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Краснодара», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Краснодар»

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх
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