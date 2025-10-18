18.10.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-2
39
Магомедов
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
99
Алибеков
19
Мубарик
16
Мрезиг
4
Шумахов
47
Глушков
11
Миро
28
Сердеров
4-1-1-3-1
1
Агкацев
98
Петров
17
Пальцев
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
13
Кагермазов
21
Аззи
21
Аззи
13
Кагермазов
28
Сердеров
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
19
Мубарик
25
Агаларов
25
Агаларов
19
Мубарик
16
Мрезиг
7
Мастури
7
Мастури
16
Мрезиг
11
Батчи
20
Гонсалес
20
Гонсалес
11
Батчи
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
27
Са
11
Сантос
11
Сантос
27
Са
Остались в запасе
Динамо Мх
Краснодар
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо Мх - Краснодар
2
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
13
Офсайды
2
2
Количество передач
351
440
Сейвы
3
1
Точность передач %
65
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Краснодара», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»