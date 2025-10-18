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  • «Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 11:50
Крылья Советов
18.10.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
85' В. Игнатенко
39' Д. Ведерников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Михайло Баньяц
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
54
Николай Косерик
ОП
21
Павел Горелов
ОП
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-2-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
23
Чернов
18
Лепский
2
Печенин
11
Сутормин
7
Баньяц
6
Бабкин
97
Ахметов
19
Олейников
11
Рахманович
4-2-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
44
Чичинадзе
4
Хотулев
3
Ведерников
57
Болотов
33
Квеквескири
9
Оганесян
20
Рыбчинский
10
Томпсон
19
Жезус
11
Рахманович
4
Евгеньев
4
Евгеньев
11
Рахманович
5
Ороз
21
Иванисеня
21
Иванисеня
5
Ороз
18
Лепский
91
Игнатенко
91
Игнатенко
18
Лепский
19
Олейников
11
Раков
11
Раков
19
Олейников
9
Оганесян
21
Горелов
21
Горелов
9
Оганесян
57
Болотов
22
Бубанья
22
Бубанья
57
Болотов
20
Рыбчинский
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
10
Томпсон
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
10
Томпсон
19
Жезус
9
Савельев
9
Савельев
19
Жезус
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Оренбурга», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»

«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов
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