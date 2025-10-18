18.10.2025, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-2-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
23
Чернов
18
Лепский
2
Печенин
11
Сутормин
7
Баньяц
6
Бабкин
97
Ахметов
19
Олейников
11
Рахманович
4-2-3-1
1
Овсянников
18
Муфи
44
Чичинадзе
4
Хотулев
3
Ведерников
57
Болотов
33
Квеквескири
9
Оганесян
20
Рыбчинский
10
Томпсон
19
Жезус
11
Рахманович
4
Евгеньев
4
Евгеньев
11
Рахманович
5
Ороз
21
Иванисеня
21
Иванисеня
5
Ороз
18
Лепский
91
Игнатенко
91
Игнатенко
18
Лепский
19
Олейников
11
Раков
11
Раков
19
Олейников
9
Оганесян
21
Горелов
21
Горелов
9
Оганесян
57
Болотов
22
Бубанья
22
Бубанья
57
Болотов
20
Рыбчинский
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
10
Томпсон
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
10
Томпсон
19
Жезус
9
Савельев
9
Савельев
19
Жезус
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Оренбурга», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»