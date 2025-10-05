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  • «Сочи» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Сочи» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 13:05
Сочи
05.10.2025, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
35' В. Ильин 55' И. Сааведра
48' Х. Боселли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
77
Андрей Ивлев
АП
52
Егор Смелов
АП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Сочи
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-2-3-1
99
Дюпин
25
Аттиат-Алла
44
Стойич
3
Солдатенков
82
Волков
14
Сааведра
16
Мухин
40
Камано
77
Зиньковский
29
Ежов
98
Ильин
3-2-3-2
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
32
Пигас
16
Крашевский
15
Боселли
80
Царукян
52
Смелов
6
Олусегун
77
Ивлев
77
Зиньковский
17
Макарчук
17
Макарчук
77
Зиньковский
29
Ежов
27
Заика
27
Заика
29
Ежов
16
Мухин
5
Кравцов
5
Кравцов
16
Мухин
40
Камано
8
Игнатов
8
Игнатов
40
Камано
16
Крашевский
23
Кастильо
23
Кастильо
16
Крашевский
52
Смелов
19
Шнапцев
19
Шнапцев
52
Смелов
80
Царукян
88
Лесовой
88
Лесовой
80
Царукян
32
Пигас
29
Сефас
29
Сефас
32
Пигас
Кастильо
32
Весино
32
Весино
Кастильо
Остались в запасе
Сочи
Нижний Новгород
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Сочи - Нижний Новгород
4
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
17
Офсайды
2
0
Количество передач
335
387
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Пари НН», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 14:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Пари НН»

«Сочи» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Сочи
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