05.10.2025, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-3-1
99
Дюпин
25
Аттиат-Алла
44
Стойич
3
Солдатенков
82
Волков
14
Сааведра
16
Мухин
40
Камано
77
Зиньковский
29
Ежов
98
Ильин
3-2-3-2
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
32
Пигас
16
Крашевский
15
Боселли
80
Царукян
52
Смелов
6
Олусегун
77
Ивлев
77
Зиньковский
17
Макарчук
17
Макарчук
77
Зиньковский
29
Ежов
27
Заика
27
Заика
29
Ежов
16
Мухин
5
Кравцов
5
Кравцов
16
Мухин
40
Камано
8
Игнатов
8
Игнатов
40
Камано
16
Крашевский
23
Кастильо
23
Кастильо
16
Крашевский
52
Смелов
19
Шнапцев
19
Шнапцев
52
Смелов
80
Царукян
88
Лесовой
88
Лесовой
80
Царукян
32
Пигас
29
Сефас
29
Сефас
32
Пигас
Кастильо
32
Весино
32
Весино
Кастильо
Остались в запасе
Сочи
Нижний Новгород
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Сочи - Нижний Новгород
4
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
12
17
Офсайды
2
0
Количество передач
335
387
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Пари НН», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 14:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»