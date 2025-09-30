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  • «Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 19:30
Ахмат
30.09.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
70' С. Поройков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
54
Николай Косерик
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ульянов
75
Гандри
4
Ибишев
22
Заре
55
Тодорович
40
Уциев
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
13
Конате
3-3-1-2
99
Сысуев
2
Поройков
4
Хотулев
5
Татаев
54
Косерик
57
Болотов
21
Горелов
20
Рыбчинский
19
Жезус
18
Игнатьев
40
Уциев
8
Богосавац
8
Богосавац
40
Уциев
11
Мансилья
42
Келиано
42
Келиано
11
Мансилья
11
Исмаэл
17
Касинтура
17
Касинтура
11
Исмаэл
19
Жезус
9
Оганесян
9
Оганесян
19
Жезус
20
Рыбчинский
12
Ревазов
12
Ревазов
20
Рыбчинский
18
Игнатьев
30
Гузина
30
Гузина
18
Игнатьев
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Ахмат - Оренбург
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Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Оренбурга», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Оренбург Ахмат
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