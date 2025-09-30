30.09.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-2-2-2-1
1
Ульянов
75
Гандри
4
Ибишев
22
Заре
55
Тодорович
40
Уциев
11
Исмаэл
7
Садулаев
10
Жемалетдинов
11
Мансилья
13
Конате
3-3-1-2
99
Сысуев
2
Поройков
4
Хотулев
5
Татаев
54
Косерик
57
Болотов
21
Горелов
20
Рыбчинский
19
Жезус
18
Игнатьев
40
Уциев
8
Богосавац
8
Богосавац
40
Уциев
11
Мансилья
42
Келиано
42
Келиано
11
Мансилья
11
Исмаэл
17
Касинтура
17
Касинтура
11
Исмаэл
19
Жезус
9
Оганесян
9
Оганесян
19
Жезус
20
Рыбчинский
12
Ревазов
12
Ревазов
20
Рыбчинский
18
Игнатьев
30
Гузина
30
Гузина
18
Игнатьев
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Папа Амади Гадио
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Ахмат - Оренбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Оренбурга», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»