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  • «Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

30 сентября 2025, 19:20
Краснодар
30.09.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Динамо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Артем Сидоренко
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
15
Данил Глебов
ОП
33
Иван Сергеев
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-1-3-2
16
Корякин
59
Хмарин
5
Стежко
19
Коста
17
Пальцев
6
Ленини
18
Козлов
8
Сперцян
11
Батчи
28
Перрен
67
Мукаилов
4-1-1-3-1
1
Расулов
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
10
Бителло
7
Бабаев
21
Миранчук
13
Нгамале
70
Тюкавин
59
Хмарин
15
Оласа
15
Оласа
59
Хмарин
28
Перрен
20
Гонсалес
20
Гонсалес
28
Перрен
8
Сперцян
8
Аугусто
8
Аугусто
8
Сперцян
11
Батчи
27
Са
27
Са
11
Батчи
67
Мукаилов
9
Кордоба
9
Кордоба
67
Мукаилов
74
Фомин
15
Глебов
15
Глебов
74
Фомин
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
7
Бабаев
91
Гладышев
91
Гладышев
7
Бабаев
13
Нгамале
49
Маухуб
49
Маухуб
13
Нгамале
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
8
Рубенс
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Динамо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Краснодар
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