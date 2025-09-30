30.09.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
16
Корякин
59
Хмарин
5
Стежко
19
Коста
17
Пальцев
6
Ленини
18
Козлов
8
Сперцян
11
Батчи
28
Перрен
67
Мукаилов
4-1-1-3-1
1
Расулов
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
10
Бителло
7
Бабаев
21
Миранчук
13
Нгамале
70
Тюкавин
59
Хмарин
15
Оласа
15
Оласа
59
Хмарин
28
Перрен
20
Гонсалес
20
Гонсалес
28
Перрен
8
Сперцян
8
Аугусто
8
Аугусто
8
Сперцян
11
Батчи
27
Са
27
Са
11
Батчи
67
Мукаилов
9
Кордоба
9
Кордоба
67
Мукаилов
74
Фомин
15
Глебов
15
Глебов
74
Фомин
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
7
Бабаев
91
Гладышев
91
Гладышев
7
Бабаев
13
Нгамале
49
Маухуб
49
Маухуб
13
Нгамале
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
8
Рубенс
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
34
Даниил Голиков
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Артем Сидоренко
ЦП
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Динамо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», 5 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»