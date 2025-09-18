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  • ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

18 сентября 2025, 17:20
ЦСКА
18.09.2025, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 9 : 10
Завершен
Балтика
38' Т. Мусаев
90+4' К. Степанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Матеус Алвес
АП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
20
Матия Попович
ЦП
18
Лионель Верде
ЦП
10
Иван Обляков
АП
37
Энрике Кармо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
90
Лукин
23
Абдулкадыров
52
Бандикян
22
Гайич
7
Алвес
10
Руис Ривера
31
Кисляк
99
Шуманский
11
Мусаев
2-2-3-1-1
81
Кукушкин
3
Луна
77
Чивич
5
Мурид
26
Беликов
17
Ковалев
14
Ковач
96
Мохаммад
15
Йенне
9
Оффор
99
Шуманский
3
Круговой
3
Круговой
99
Шуманский
7
Алвес
10
Обляков
10
Обляков
7
Алвес
27
Мойзес
37
Кармо
37
Кармо
27
Мойзес
31
Кисляк
9
Алеррандро
9
Алеррандро
31
Кисляк
17
Ковалев
25
Филин
25
Филин
17
Ковалев
14
Ковач
18
Титков
18
Титков
14
Ковач
5
Мурид
2
Манелов
2
Манелов
5
Мурид
77
Чивич
19
Пряхин
19
Пряхин
77
Чивич
15
Йенне
39
Степанов
39
Степанов
15
Йенне
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
20
Матия Попович
ЦП
18
Лионель Верде
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
20
Матия Попович
ЦП
18
Лионель Верде
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА - Балтика
1
3
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
21
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»

ЦСКА – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Балтика ЦСКА
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