18.09.2025, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 9 : 10
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
90
Лукин
23
Абдулкадыров
52
Бандикян
22
Гайич
7
Алвес
10
Руис Ривера
31
Кисляк
99
Шуманский
11
Мусаев
2-2-3-1-1
81
Кукушкин
3
Луна
77
Чивич
5
Мурид
26
Беликов
17
Ковалев
14
Ковач
96
Мохаммад
15
Йенне
9
Оффор
99
Шуманский
3
Круговой
3
Круговой
99
Шуманский
7
Алвес
10
Обляков
10
Обляков
7
Алвес
27
Мойзес
37
Кармо
37
Кармо
27
Мойзес
31
Кисляк
9
Алеррандро
9
Алеррандро
31
Кисляк
17
Ковалев
25
Филин
25
Филин
17
Ковалев
14
Ковач
18
Титков
18
Титков
14
Ковач
5
Мурид
2
Манелов
2
Манелов
5
Мурид
77
Чивич
19
Пряхин
19
Пряхин
77
Чивич
15
Йенне
39
Степанов
39
Степанов
15
Йенне
Остались в запасе
ЦСКА
Балтика
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
20
Матия Попович
ЦП
18
Лионель Верде
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
20
Матия Попович
ЦП
18
Лионель Верде
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
36
Андрей Цицилин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА - Балтика
1
3
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
21
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»