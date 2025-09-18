Счет по пенальти – 9 : 10

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Удары в створ

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Балтики», 4 тур Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика»