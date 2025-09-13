13.09.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-1-3-1
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
32
Пигас
22
Каккоев
8
Майга
14
Тичич
88
Лесовой
77
Ивлев
15
Боселли
6
Олусегун
4-2-1-2-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
44
Чичинадзе
38
Касимов
33
Квеквескири
57
Болотов
37
Ду Кейрос
9
Оганесян
10
Томпсон
30
Гузина
Бедошвили
16
Крашевский
16
Крашевский
Бедошвили
88
Лесовой
24
Бедошвили
24
Бедошвили
88
Лесовой
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
15
Боселли
27
Грулев
27
Грулев
15
Боселли
6
Олусегун
29
Сефас
29
Сефас
6
Олусегун
38
Касимов
5
Татаев
5
Татаев
38
Касимов
44
Чичинадзе
22
Бубанья
22
Бубанья
44
Чичинадзе
57
Болотов
18
Камилов
18
Камилов
57
Болотов
33
Квеквескири
18
Игнатьев
18
Игнатьев
33
Квеквескири
30
Гузина
9
Савельев
9
Савельев
30
Гузина
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
26
Эмил Ценов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
26
Эмил Ценов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
289
428
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Оренбурга», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»