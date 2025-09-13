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  • «Пари НН» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Пари НН» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 12:50
Нижний Новгород
13.09.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
41' Х. Боселли 51' Х. Боселли 53' О. Олусегун
45+1' Х. Томпсон (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
(К) ОП
14
Лука Тичич
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
57
Евгений Болотов
(К) ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
24
Вахо Бедошвили
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
19
Никита Ермаков
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
22
Владан Бубанья
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
32
Пигас
22
Каккоев
8
Майга
14
Тичич
88
Лесовой
77
Ивлев
15
Боселли
6
Олусегун
4-2-1-2-1
1
Овсянников
18
Муфи
4
Хотулев
44
Чичинадзе
38
Касимов
33
Квеквескири
57
Болотов
37
Ду Кейрос
9
Оганесян
10
Томпсон
30
Гузина
Бедошвили
16
Крашевский
16
Крашевский
Бедошвили
88
Лесовой
24
Бедошвили
24
Бедошвили
88
Лесовой
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
15
Боселли
27
Грулев
27
Грулев
15
Боселли
6
Олусегун
29
Сефас
29
Сефас
6
Олусегун
38
Касимов
5
Татаев
5
Татаев
38
Касимов
44
Чичинадзе
22
Бубанья
22
Бубанья
44
Чичинадзе
57
Болотов
18
Камилов
18
Камилов
57
Болотов
33
Квеквескири
18
Игнатьев
18
Игнатьев
33
Квеквескири
30
Гузина
9
Савельев
9
Савельев
30
Гузина
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
26
Эмил Ценов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Никита Генералов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
52
Егор Смелов
АП
32
Тиаго Весино
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
26
Эмил Ценов
ЦП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
289
428
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Оренбурга», 8-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Оренбург»

«Пари НН» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Нижний Новгород
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